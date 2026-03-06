INAPAM: Conoce qué supermercados ofrecerán descuentos a adultos mayores durante marzo

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) es una institución pública en México dedicada a proteger los derechos y promover el bienestar de las personas adultas mayores, con el propósito de garantizarles una mejor calidad de vida y fomentar su participación activa dentro de la sociedad.

Como parte de estas acciones, el organismo otorga la credencial INAPAM, que permite a sus beneficiarios acceder a descuentos y tarifas preferenciales en cientos de comercios y servicios en todo el país. Con este apoyo se busca aliviar sus gastos y facilitar el acceso a productos y servicios esenciales.

Dentro de estos beneficios, diversos supermercados en México mantienen promociones dirigidas a personas adultas mayores durante el mes de marzo, lo que les permite obtener descuentos en artículos de uso cotidiano y generar un ahorro en sus compras.

¿Qué supermercados darán descuento este marzo con INAPAM?

Soriana: Las personas adultas mayores podrán obtener un 10% de descuento en departamentos seleccionados de la tienda.

Las personas adultas mayores podrán obtener un 10% de descuento en departamentos seleccionados de la tienda. Walmart: Durante los primeros 10 días de marzo, ofrece un 10% de descuento en todas sus farmacias; del 11 al resto del mes, el descuento será del 5%.

Durante los primeros 10 días de marzo, ofrece un 10% de descuento en todas sus farmacias; del 11 al resto del mes, el descuento será del 5%. La Comer: En la compra de medicamentos en sus farmacias, al usar el monedero naranja se recibe una bonificación del 10%, más un 5% de descuento adicional al presentar la credencial INAPAM.

En la compra de medicamentos en sus farmacias, al usar el monedero naranja se recibe una bonificación del 10%, más un 5% de descuento adicional al presentar la credencial INAPAM. Bodega Aurrerá: Al formar parte del grupo Walmart, aplica un 10% de descuento en farmacias del 1 al 10 de marzo y un 5% del 11 al último día del mes.

Al formar parte del grupo Walmart, aplica un 10% de descuento en farmacias del 1 al 10 de marzo y un 5% del 11 al último día del mes. Chedraui: Ofrece descuentos a personas adultas mayores con credencial INAPAM, generalmente un 5% en alimentos y, en ocasiones, hasta un 10% en productos seleccionados.

Cabe destacar que estos descuentos no aplican en todas las sucursales, por lo que se recomienda consultar previamente con un colaborador de la tienda.

Asimismo, se pueden revisar las tiendas participantes en el Directorio de Beneficios INAPAM 2026, disponible en el sitio oficial: https://www.gob.mx/inapam.

Para hacer válido cualquiera de los descuentos, es indispensable presentar la credencial INAPAM en buen estado y con datos legibles. El personal de las tiendas no acepta fotografías ni copias impresas, por lo que es importante llevar la tarjeta física.

Además, se recomienda informar al cajero o encargado que se desea aplicar el descuento antes de realizar el pago.

Los descuentos INAPAM representan un apoyo importante para la economía de las personas adultas mayores, especialmente en gastos esenciales como alimentos y medicamentos. Aprovechar estas promociones durante marzo puede significar un ahorro considerable, siempre y cuando se cumplan los requisitos y se consulten previamente las condiciones en cada establecimiento.

