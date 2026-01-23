INAPAM y Chedraui lanzan descuento exclusivo para personas de la tercera edad

Chedraui se suma a los apoyos dirigidos a las personas adultas mayores en México mediante un beneficio exclusivo para quienes cuentan con la tarjeta INAPAM. Gracias a un convenio con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), la cadena de supermercados ofrece un descuento del 10 % en la compra de ciertos productos, con el objetivo de apoyar la economía de este sector de la población.

Este beneficio forma parte de una estrategia para facilitar el acceso a bienes básicos y reducir el impacto del gasto diario en adultos mayores, quienes pueden presentar su credencial INAPAM al momento de pagar para obtener el descuento correspondiente. No obstante, es importante considerar que la promoción está sujeta a condiciones específicas y puede variar según la sucursal.

¿Cómo funciona el descuento de Chedraui con la tarjeta INAPAM?

El descuento del 10 % en Chedraui aplica únicamente en departamentos seleccionados y depende de la disponibilidad de cada tienda. Para hacerlo válido, los adultos mayores deben mostrar su tarjeta INAPAM vigente en cajas al momento de realizar su compra. La promoción no es acumulable con otras ofertas y su aplicación puede estar sujeta a restricciones locales.

Debido a estas condiciones, se recomienda consultar previamente en la sucursal más cercana cuáles son los productos y áreas en los que el beneficio está activo, así como la vigencia del descuento, ya que puede cambiar de acuerdo con la región del país.

¿Qué otros beneficios ofrece la tarjeta INAPAM además de Chedraui?

Aunque Chedraui es uno de los supermercados que actualmente brinda un descuento directo a los adultos mayores, la tarjeta INAPAM también permite acceder a promociones en otros establecimientos y servicios. Sin embargo, este convenio destaca por tratarse de una de las cadenas comerciales con mayor presencia en México, lo que amplía el alcance del beneficio.

La tarjeta INAPAM está disponible para todas las personas de 60 años o más y se puede tramitar de forma gratuita en módulos del INAPAM o de la Secretaría de Bienestar. Con ella, los beneficiarios pueden obtener descuentos en alimentos, medicamentos, transporte, servicios médicos, asistencia legal y actividades recreativas, entre otros.

Para conocer a detalle las condiciones del descuento en Chedraui y consultar el listado completo de comercios afiliados , el INAPAM recomienda visitar su página oficial: https://www.gob.mx/inapam, donde se publica información actualizada sobre los convenios vigentes en todo el país.

