SEP define cuáles son los días que NO habrá clases en febrero

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer los días en los que no habrá clases durante febrero, conforme a lo establecido en el calendario escolar vigente para educación básica. La información es de interés para madres, padres de familia y tutores, ya que permite anticipar ajustes en la organización escolar y familiar a lo largo del mes.

De acuerdo con la autoridad educativa, las suspensiones de actividades responden tanto a días feriados oficiales como a jornadas administrativas internas, previstas desde el inicio del ciclo escolar. Estas fechas aplican para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en escuelas públicas del país.

¿Qué días no habrá clases en febrero?

Según el calendario oficial de la SEP, en febrero se contemplan varios días sin actividades escolares, algunos de ellos consecutivos, lo que da lugar a un fin de semana largo o “megapuente”.

El primer periodo sin clases inicia desde el viernes 30 de enero, fecha en la que se suspenden las actividades para los alumnos debido a la realización del Consejo Técnico Escolar, una sesión de trabajo exclusiva para el personal docente. A este día se suman el sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero, correspondientes al descanso habitual de fin de semana.

El lunes 2 de febrero tampoco habrá clases, ya que se recorre la conmemoración del Día de la Constitución Mexicana, que oficialmente se celebra el 5 de febrero, pero se adelanta al primer lunes del mes para generar un día de descanso obligatorio. Con ello, se conforma un periodo de cuatro días consecutivos sin actividades escolares.

Más adelante, el viernes 27 de febrero se suspenderán nuevamente las clases por la sesión mensual del Consejo Técnico Escolar, práctica que se lleva a cabo el último viernes de cada mes y en la que los estudiantes no asisten a la escuela.

¿Por qué se suspenden las clases?

La SEP explicó que estas suspensiones están contempladas dentro de la planeación oficial del ciclo escolar y no representan una modificación extraordinaria al calendario. Por un lado, se incluyen fechas cívicas nacionales, consideradas días de descanso obligatorio; por otro, se programan los Consejos Técnicos Escolares, espacios destinados a la evaluación de avances académicos, planeación pedagógica y toma de decisiones internas en cada plantel.

Este esquema permite a las escuelas mantener una organización académica ordenada, al tiempo que garantiza el cumplimiento del número mínimo de días efectivos de clase establecidos para educación básica.

La confirmación de estos días sin clases brinda certeza a las familias, que pueden organizar con anticipación actividades, cuidados y tiempos de convivencia. También permite a las escuelas ajustar su planeación mensual y distribuir adecuadamente los contenidos académicos sin afectar el desarrollo del programa educativo.

La SEP reiteró que el calendario escolar es un documento normativo y de observancia general, por lo que las fechas aplican en todo el país, salvo ajustes específicos autorizados por las autoridades educativas estatales.

