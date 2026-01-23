Pensión IMSS: ¿Por qué el pago no cae el 2 de febrero?

El pago de pensiones correspondiente a febrero de 2026 está próximo a realizarse, aunque las fechas varían según la institución a la que pertenezcan los beneficiarios, ya sea el IMSS o el ISSSTE.

Ambos organismos mantienen calendarios de depósito distintos, por lo que es importante que los pensionados conozcan cuándo podrán disponer de su dinero y evitar confusiones.

Pago de pensión del IMSS

De acuerdo con el calendario del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el depósito correspondiente al mes de febrero se realizará el martes 3 de febrero de 2026.

El motivo del ajuste es que el 1 de febrero cae en domingo, día inhábil, y el lunes 2 de febrero se considera día de descanso obligatorio por la conmemoración de la promulgación de la Constitución Mexicana , por lo que el pago se recorre al siguiente día hábil.

Pago de pensión del ISSSTE

En el caso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), su calendario oficial indica que el depósito correspondiente a febrero se efectuará el jueves 30 de enero de 2026, manteniendo la práctica habitual de pagar a finales del mes anterior.

A diferencia del IMSS, el ISSSTE adelanta el pago para evitar contratiempos con días inhábiles o fines de semana, garantizando que los pensionados tengan disponible su recurso antes de iniciar el nuevo mes.

Recomendaciones

Tanto el IMSS como el ISSSTE exhortan a sus pensionados a verificar su saldo únicamente en medios oficiales, evitar intermediarios y, en la medida de lo posible, realizar sus operaciones por banca electrónica para mayor seguridad.

Con estos calendarios, los beneficiarios podrán planificar con anticipación sus gastos y disponer de sus recursos en las fechas establecidas sin contratiempos.

EE