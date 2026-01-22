INAPAM confirma qué sucede si no renuevas el plástico de tu tarjeta a tiempo

La credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) es uno de los documentos más importantes para quienes tienen 60 años o más en México, ya que permite acceder a descuentos, servicios y actividades en todo el país, sin embargo, existen dudas frecuentes entre los beneficiarios sobre qué ocurre cuando el plástico está dañado, se extravía o contiene errores, y si es obligatorio renovarlo para seguir gozando de sus beneficios.

Aunque la credencial INAPAM no cuenta con una fecha de vencimiento y tiene validez permanente, hay situaciones específicas en las que sí es necesario solicitar su reposición.

De acuerdo con información oficial, los adultos mayores deben renovar el plástico cuando este presenta deterioro que impida su lectura, en caso de pérdida o robo, si el instituto lanza un nuevo diseño con mayores medidas de seguridad o cuando es necesario corregir datos personales, como nombre o domicilio, también quienes aún cuentan con la antigua credencial del INSEN deben actualizarla para continuar accediendo a los beneficios vigentes.

Es decir, no renovarla cuando es necesario afecta a las personas adultas mayores en el sentido de no poder acceder a descuentos y beneficios exclusivos en transporte, salud, alimentos y servicios.

El trámite para solicitar la credencial o pedir su reposición está disponible a partir de los 60 años de edad y se realiza de manera gratuita en los módulos del Bienestar, el proceso toma solo unos minutos y, una vez entregado el plástico, los beneficios comienzan a aplicarse de inmediato.

Además de descuentos y precios preferenciales en productos y servicios, la credencial INAPAM brinda acceso a actividades culturales, pláticas informativas y espacios de integración social, como parte de una estrategia para promover el bienestar y la inclusión de las personas adultas mayores.

