IMSS instalará en Cancún equipos únicos para diagnóstico

Un nuevo modelo de salud en México se instalará en el estado de Quintana Roo, se trata de la Unidad de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio (UDTA) del IMSS que dará atención especializada y de tercer nivel, la cual se encuentra en construcción específicamente en Cancún.

La noticia fue anunciada por la gobernadora del estado, Mara Lezama Espinosa y el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, semanas atrás como un proyecto estratégico que permitirá ampliar la capacidad diagnóstica y terapéutica del Instituto hacia sus derechohabientes, y para fortalecer la red regional de servicios del IMSS en la península.

"Esto representa el paso ya al tercer nivel. Además, será un modelo muy innovador que después van a replicar en otras partes" explicó María Lezama, quien también agregó que Cancún es una ciudad con mayor crecimiento poblacional y en derechohabiencia.

¿Qué ofrecerá esta nueva Unidad de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio?

Lezama informó que esta unidad estará equipada para atender uno de los temas que más preocupa a la Presidenta Claudia Sheinbaum: el cáncer de mama; por eso se tendrán los equipos de mastografía con esterotaxia y tomosíntesis, además de que se instalará el primer Pet scan por emisión de positrones de todo el país.

Además, se reducirán tiempo de espera en hospitales y mejorará la oportunidad diagnóstica y de tratamiento. También disminuirá la carga operativa del Hospital General de Zona No. 3, Hospital de Gineco-Obstetricia y Pediatría No. 7 y Hospital General Regional No. 17 de Cancún.

El director Zoé Robledo reveló que la unidad contará con infraestructura de alta tecnología, como acelerador lineal, tomógrafos, equipos de diagnóstico por imagen y mastógrafos con estereotaxia para la detección oportuna y la atención de enfermedades como cáncer de mama, además de reducir tiempos de espera en estudios de alta especialidad.

Agregó que en esta Unidad se resolverá más rápido sin traslados a otros estados del país. "Y una cosa importante: Vamos a instalar dos equipos que no tenemos en el IMSS en ninguna parte de México , el PET-SCAN y también la cirugía robótica, los equipos que permiten hacer intervenciones muy precisas, sobre todo de trauma, de rodilla, de columna, en fin, que vamos a incorporar porque los trabajadores, las trabajadoras luego de algún accidente, sobre todo, pues pueden durar mucho tiempo en la incapacidad, lo que queremos es reincorporarlos, rehabilitarlos y que vuelvan a la vida laboral", añadió Zoé Robledo.

"Con el apoyo del gobierno de Quintana Roo, con Mara, lo vamos a hacer posible", citó enfáticamente el director del IMSS.

En la reunión donde se supervisó el predio de la construcción, acompañaron a la titular del Ejecutivo y al director del IMSS; la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama; el secretario estatal de Salud, Flavio Carlos Rosado; el titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS en Quintana Roo, Javier Michel Naranjo García; el senador Eugenio Segura y el magistrado Heyden Cebada Rivas.

