¿Abrirán los bancos este lunes 2 de febrero? Esto dice la CNBV

El próximo lunes 2 de febrero es uno de los días feriados oficiales establecidos por el Gobierno de México con motivo del Día de la Constitución Mexicana. Aunque esta fecha se conmemora oficialmente el 5 de febrero, al caer en jueves la celebración se recorre al lunes, dando lugar al primer puente del 2026.

Ante este descanso oficial, muchas personas se preguntan si los bancos en México permanecerán abiertos para realizar trámites o si, por el contrario, suspenderán sus operaciones.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) es la institución encargada de regular el funcionamiento de las entidades financieras en el país. A diferencia de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que define los días de suspensión de clases, o de la Ley Federal del Trabajo (LFT), que establece los descansos obligatorios para los trabajadores, es la CNBV la que determina los días en que los bancos deben cerrar.

¿Cerrarán los bancos este lunes 2 de febrero?

De acuerdo con un comunicado publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la CNBV determinó que, al tratarse de un día de descanso obligatorio , las y los colaboradores bancarios suspenderán actividades, por lo que las sucursales permanecerán cerradas durante todo el día.

No obstante, el organismo precisó que las sucursales bancarias ubicadas dentro de centros comerciales o supermercados sí operarán con normalidad.

Asimismo, detalló que en caso de requerir servicios como retiros o depósitos, los más de 65 mil cajeros automáticos distribuidos en el país estarán disponibles, al igual que la banca digital, la cual opera las 24 horas, los 365 días del año.

Las operaciones habituales en sucursales se reanudarán el martes 3 de febrero en su horario regular, por lo que se exhorta a la población a tomar previsiones para evitar contratiempos en sus trámites financieros.

¿Qué otros días cierran los bancos en 2026?

La CNBV dio a conocer el calendario oficial con las fechas en las que las instituciones bancarias suspenderán actividades durante 2026:

Primer lunes de febrero, por el Día de la Constitución Política

16 de marzo, por el Natalicio de Benito Juárez

2 y 3 de abril, por Semana Santa

1 de mayo, por el Día del Trabajo

16 de septiembre, Día de la Independencia.

2 de noviembre y el tercer lunes del mes, en conmemoración del 20 de noviembre

12 de diciembre, por el día del empleado bancario.

25 de diciembre, por Navidad.

Aunque el lunes 2 de febrero la mayoría de las sucursales bancarias permanecerán cerradas, los servicios digitales y cajeros automáticos permitirán realizar operaciones básicas sin contratiempos. Planear con anticipación será clave para aprovechar el puente sin afectar trámites financieros importantes.

