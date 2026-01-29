La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP) informó que este 29 de enero de 2026, elementos de la Dirección de Servicios de Protección fueron atacados por civiles armados mientras circulaban sobre la carretera Mazatlán–Tepic, a la altura de Tecualilla, en el municipio de Escuinapa.

Durante la agresión, dos agentes estatales resultaron lesionados; ambos ya reciben atención médica y se encuentran fuera de peligro, según el reporte oficial.

Tras el ataque, se activó un operativo interinstitucional en el que participan autoridades federales, estatales y municipales, con apoyo aéreo y terrestre, para reforzar la zona y localizar a los responsables.

X / @sspsinaloa1



Inicialmente se informó que también un elemento de la Policía Municipal de Escuinapa había resultado herido, sin embargo, la dependencia estatal precisó más tarde que solo dos agentes de la Dirección de Servicios de Protección fueron lesionados durante el enfrentamiento.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado reiteró que mantiene coordinación permanente con el grupo interinstitucional y continuará informando sobre los avances del operativo.

X / @sspsinaloa1

Aumentan asesinatos de policías en Sinaloa desde pugna entre facciones en 2024

El ataque contra los agentes estatales en Escuinapa se inserta en una tendencia letal para las corporaciones locales. Según los registros de la organización Causa en Común, Sinaloa experimentó un repunte dramático en la violencia contra uniformados a partir del estallido del conflicto interno del Cártel de Sinaloa a finales de 2024.

Durante ese periodo crítico, la entidad se posicionó entre los estados con mayor número de policías asesinados, evidenciando una estrategia de los grupos criminales de atacar directamente a los elementos de seguridad pública para debilitar la capacidad de respuesta estatal en zonas de disputa territorial.

EE