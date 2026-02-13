INAPAM: Restaurantes con descuento en CDMX para festejar San Valentín

La tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) es uno de los documentos más solicitados en el país debido a la amplia cantidad de beneficios que ofrece a las personas de la tercera edad, permitiéndoles no solo mejorar su calidad de vida, sino también disfrutar de fechas especiales sin comprometer su bolsillo.

Con la credencial INAPAM, los adultos mayores pueden acceder a descuentos y promociones en cientos de establecimientos a lo largo de la República , como parte de las estrategias públicas impulsadas por el Gobierno de México para garantizar que este sector de la población lleve una vida plena y cómoda.

En la Ciudad de México, el instituto cuenta con diversos convenios con restaurantes y negocios de comida, lo que permite que las personas mayores de 60 años consuman bajo tarifas preferenciales , incluso durante días especiales como San Valentín.

Restaurantes con descuento INAPAM en CDMX

Darsky Coffee Cafetería | Toronja #209, colonia Nueva Santa María, C.P. 02800: 20% de descuento.

| Toronja #209, colonia Nueva Santa María, C.P. 02800: 20% de descuento. Restaurante Chilpa José Antonio Nieto Barriga | Chilpancingo #35, local 4, colonia Hipódromo Condesa, C.P. 06100: 10% de descuento.

| Chilpancingo #35, local 4, colonia Hipódromo Condesa, C.P. 06100: 10% de descuento. Restaurante Curado Ulises Omar Zuñiga García | Puebla #334, int. 504, colonia Roma Norte, C.P. 06700: 10% de descuento.

| Puebla #334, int. 504, colonia Roma Norte, C.P. 06700: 10% de descuento. Restaurante Green Bar | Londres #71, colonia Juárez, C.P. 06721: 15% de descuento.

| Londres #71, colonia Juárez, C.P. 06721: 15% de descuento. Restaurante Nuevo Tehuacán | Dinamarca #47, colonia Juárez, C.P. 06600: 10% de descuento.

| Dinamarca #47, colonia Juárez, C.P. 06600: 10% de descuento. Tortas Albaricoque | Antonio Caso #15-A, local B, colonia San Rafael, C.P. 06460: 10 a 15% de descuento.

| Antonio Caso #15-A, local B, colonia San Rafael, C.P. 06460: 10 a 15% de descuento. Restaurant Vegetariano Lindavista (Víctor Manuel Zepeda Sandoval) | Avenida Instituto Politécnico Nacional #1848, local 1, colonia Lindavista, C.P. 07300: 5% de descuento.

| Avenida Instituto Politécnico Nacional #1848, local 1, colonia Lindavista, C.P. 07300: 5% de descuento. Mocaba Café | Presa Pabellón #50, colonia Irrigación, C.P. 11500: 5% de descuento.

| Presa Pabellón #50, colonia Irrigación, C.P. 11500: 5% de descuento. Montmartre Bistro (Carlos Alberto Ponce Rojano) | Gobernador José Guadalupe Covarrubias #92, colonia San Miguel Chapultepec, C.P. 11850: 20% de descuento.

| Gobernador José Guadalupe Covarrubias #92, colonia San Miguel Chapultepec, C.P. 11850: 20% de descuento. Starloks Coffee Cafetería | Toluca Sur #21, barrio La Concepción, C.P. 12000: 10% de descuento.

| Toluca Sur #21, barrio La Concepción, C.P. 12000: 10% de descuento. La Casa de Anita | Retorno 40 de Cecilio Robelo #3, colonia Jardín Balbuena, C.P. 15900: 15% de descuento.

Para celebrar el Día del Amor y la Amistad sin gastar de más, solo es necesario acudir al restaurante de tu preferencia con la tarjeta INAPAM en buen estado y con los datos legibles. Las fotografías o impresiones de la credencial no serán válidas.

Antes de pagar la cuenta, es importante informar al personal del establecimiento tu intención de aplicar el descuento para que este sea considerado en el monto total.

Cabe recordar que cada lugar opera bajo lineamientos específicos, por lo que se recomienda consultar previamente los términos y condiciones vigentes antes de consumir.

¿Qué otros descuentos están disponibles con INAPAM este San Valentín?

Con la tarjeta INAPAM, los adultos mayores pueden acceder a descuentos durante todo el año en rubros como transporte, alimentos, vestido, salud, servicios básicos, asesoría legal y más.

El Directorio de Beneficios INAPAM 2026 puede consultarse en el portal oficial del Gobierno de México para conocer todos los establecimientos y promociones disponibles. Accede a través de este enlace: https://www.gob.mx/inapam/acciones-y-programas/beneficios-test.

La credencial INAPAM no solo representa un apoyo económico permanente para los adultos mayores, sino también una oportunidad para disfrutar fechas especiales como el Día del Amor y la Amistad con mayores facilidades , reafirmando su importancia como herramienta de inclusión y bienestar social.

