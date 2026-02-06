INAPAM confirma nuevo descuento con Flexi para San Valentín

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) es un organismo público enfocado en brindar apoyo a personas de 60 años y más, con el objetivo de mejorar su calidad de vida mediante diversos programas y beneficios. Estos apoyos incluyen descuentos de hasta 50% en servicios como salud, transporte, ropa, alimentos, actividades recreativas y culturales.

En este sentido INAPAM confirmó un nuevo beneficio para quienes cuentan con su credencial vigente: un 10% de descuento en la compra de calzado de la marca Flexi, disponible durante la temporada de San Valentín en sucursales participantes. La medida forma parte de la estrategia del instituto para fortalecer el bienestar económico de las personas mayores de 60 años en el país.

De acuerdo con el instituto, el descuento puede hacerse válido al presentar la credencial en buen estado y con datos legibles, además de informar previamente al personal del establecimiento sobre la intención de utilizar el beneficio, asimismo aclaró que la promoción no es acumulable con otras ofertas y que solo puede ser utilizada por la persona titular de la tarjeta al momento de la compra.

El beneficio con Flexi se suma a una serie de convenios que el INAPAM mantiene con comercios del sector calzado en distintas entidades del país. Con la más reciente actualización del catálogo del programa, el instituto incorporó nuevas zapaterías que ofrecen descuentos especiales a las personas adultas mayores, aunque el porcentaje y la cobertura pueden variar según la región.

¿En qué zapaterías aplica el descuento INAPAM?

El organismo federal señaló que no todas las tiendas Flexi participan en esta promoción, por lo que recomendó verificar directamente en sucursal o consultar el Directorio de Beneficios 2026 del INAPAM, disponible en el portal oficial del Gobierno de México, para ubicar los establecimientos donde el descuento se encuentra activo.

Entre las zapaterías que actualmente otorgan descuentos al presentar la credencial INAPAM se encuentran:

Coahuila

Tienda Flexi - Zapatería La Gran Bota: Francisco I. Madero S/N, Colonia Centro, Saltillo, Coahuila.

Oaxaca

Flexi Las Casas – Las Casas #806, Colonia Centro, Oaxaca.

Flexi Las Casas II – Las Casas #208, Colonia Centro, Oaxaca.

Flexi Las Casas Valdivieso – Avenida Doctor Aurelio Valdivieso #6, Oaxaca.

Flexi Plaza del Valle – Avenida Universidad #139, Plaza del Valle Zona B Local 11, Oaxaca.

Flexi Plaza Parque – Calzada Porfirio Díaz #258, Plaza Parque Local 1F, Oaxaca.

Flexi Reforma – Reforma #102, Colonia Centro, Oaxaca.

Grupo Ándale S. de R.L. de C.V. – Tiendas Flexi Oaxaca – Palmeras #321, entre Emiliano Carranza y Emiliano Zapata, Colonia Reforma, Oaxaca.

Flexi Macroplaza – Carretera Internacional #2002, Colonia Nueva Santa Lucía, Oaxaca.

Flexi Plaza Bella – Carretera a Monte Albán #101, Colonia La Cañada, Oaxaca.

San Luis Potosí

Zapatería Tienda Flexi Río Verde – Morelos #10, Colonia Zona Centro, Río Verde, San Luis Potosí (ofrece descuentos del 10% y hasta 15%)

El INAPAM precisó que, mientras las cadenas de mayor tamaño pueden aplicar estos beneficios en varias entidades, los comercios pequeños suelen limitar las promociones a nivel local, por lo que es importante confirmar la vigencia y condiciones directamente en cada establecimiento.

El instituto reiteró el llamado a las personas beneficiarias a consultar periódicamente el directorio oficial, ya que los convenios pueden modificarse o ampliarse, y a aprovechar los apoyos disponibles durante fechas de alto consumo como el Día del Amor y la Amistad.

YC