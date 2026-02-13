Dos de los cinco cuerpos localizados este pasado miércoles en la caja de una camioneta abandonada en el municipio de Navolato, Sinaloa, corresponden a dos integrantes de una familia que fue reportada como desaparecida cuando viajaban de Mazatlán a los Mochis el pasado 7 de febrero.

De acuerdo con los primeros resultados de estudios de genética forense practicados a las cinco víctimas y a testimonios de los familiares, se identificó que se trata de Luis Ramón "N", de 38 años, y su hijo Luis Armando "N", de 19 años; del grupo de cinco personas desaparecidas en la carretera Los Mochis-Ahome, en Sinaloa.

Sobre los otros tres cuerpos, que presentan huellas de torturas, se continúan las investigaciones forenses para determinar si se trata de los hermanos Juan Antonio", de 29 años, y José "N", de 17 años; así como de su amigo Heriberto "N", de 30 años.

La tarde del miércoles se descubrió que en la parte trasera de una camioneta Pick Up abandonada en el acotamiento del carril de norte a sur de la Autopista Benito Juárez —a la altura de la comunidad de la Curva de San Pedro, Navolato— había cinco cuerpos en proceso de descomposición.

El hallazgo ocurrió cuando automovilistas que transitaban por la autopista notaron que alrededor de la caja de la camioneta, tapada con una lona en color verde con gris, había muchas moscas, por lo que reportaron el caso a las líneas de emergencia, tras lo cual elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal se presentaron en el lugar.

Por las evidencias encontradas, tipo de vestimenta y algunos rasgos que pudieron apreciar al ser descubiertos, surgió la presunción de que las víctimas podían ser las cinco personas desaparecidas al viajar de la ciudad de Mazatlán a los Mochis.

La mañana del 7 de febrero, seis personas, cinco hombres y una mujer de nombre Yuri "N", fueron privados de su libertad por sujetos armados, cuando viajaban en un vehículo blanco sobre la carretera Los Mochis-Ahome.

Horas después de ser levantados, Yuri "N", pareja de Luis Ramón "N" fue encontrada abandonada con signos de tortura.

