El Día de San Valentín está cada vez más cerca y esta es la ocasión perfecta para aprovechar los descuentos y promociones que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) ofrece en cientos de restaurantes, cafeterías y establecimientos de comida en Jalisco.El INAPAM es un organismo del Gobierno de México creado para garantizar el bienestar de las personas adultas mayores, como parte de las políticas públicas diseñadas para elevar la calidad de vida de los sectores más vulnerables de la población.Para ello, la institución ofrece la llamada tarjeta INAPAM, un documento oficial que permite a las personas mayores de 60 años acceder a beneficios, descuentos y otros privilegios que contribuyen a cuidar su economía y su bienestar.Una de las ventajas más destacadas de este programa es la posibilidad de recibir descuentos en restaurantes y establecimientos de alimentos, ya que además de cubrir uno de los rubros básicos más importantes —la alimentación—, también permite celebrar fechas especiales sin realizar un gasto excesivo.Con motivo del Día del Amor y la Amistad, las personas beneficiarias del INAPAM podrán acudir a diversos establecimientos acompañadas de su persona favorita y obtener un descuento significativo en el consumo.Cabo CorrientesCasimiro CastilloGuadalajaraSan GabrielSan JuliánSan Miguel el AltoSan Pedro TlaquepaqueTonaláZapopanChapalaOcotlánPara hacer válida la promoción, es necesario acudir al establecimiento con la credencial INAPAM física, en buen estado y con los datos legibles.Asimismo, se recomienda informar al personal del lugar sobre la intención de utilizar el descuento antes de realizar el pago.Es importante considerar que los descuentos están sujetos a términos y condiciones específicas de cada establecimiento, por lo que se sugiere consultar previamente la vigencia y aplicación del beneficio. Para conocer más revisa el Directorio de Beneficios con INAPAM 2026 en el siguiente enlace: https://www.gob.mx/inapam/acciones-y-programas/beneficios-test.Los descuentos del INAPAM representan una oportunidad para que las personas adultas mayores disfruten de fechas especiales como el Día de San Valentín sin afectar su economía. Además de fomentar la convivencia y el bienestar emocional, este tipo de apoyos contribuye a fortalecer la inclusión y el reconocimiento de este sector de la población en la vida social y económica del país.