El Día de San Valentín está cada vez más cerca y esta es la ocasión perfecta para aprovechar los descuentos y promociones que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) ofrece en cientos de restaurantes, cafeterías y establecimientos de comida en Jalisco.

El INAPAM es un organismo del Gobierno de México creado para garantizar el bienestar de las personas adultas mayores, como parte de las políticas públicas diseñadas para elevar la calidad de vida de los sectores más vulnerables de la población.

Para ello, la institución ofrece la llamada tarjeta INAPAM, un documento oficial que permite a las personas mayores de 60 años acceder a beneficios, descuentos y otros privilegios que contribuyen a cuidar su economía y su bienestar.

Una de las ventajas más destacadas de este programa es la posibilidad de recibir descuentos en restaurantes y establecimientos de alimentos , ya que además de cubrir uno de los rubros básicos más importantes —la alimentación—, también permite celebrar fechas especiales sin realizar un gasto excesivo.

Con motivo del Día del Amor y la Amistad, las personas beneficiarias del INAPAM podrán acudir a diversos establecimientos acompañadas de su persona favorita y obtener un descuento significativo en el consumo .

Restaurantes y cafeterías con descuento INAPAM en Jalisco

Cabo Corrientes

Restaurante Rosita

1° de Abril #4, Pueblo del Tuito, C.P. 48400

Descuento: 20 %

Restaurante Valle Azul

1° de Abril #6, Pueblo del Tuito, C.P. 48400

Descuento: 30 %

Casimiro Castillo

Antojitos Mexicanos

Naty Degollado #37, Col. Centro, C.P. 48930

Descuento: 5 %

Enchiladas Paulita

Juan Álvarez #110, Col. Centro, C.P. 48930

Descuento: 10 %

Fonda El Jacalito

Av. Hidalgo #39, Col. Centro, C.P. 48930

Descuento: 10 %

Fonda Lucy

Francisco I. Madero #26, Col. Centro, C.P. 48930

Descuento: 5 %

Pizzería Diana

Fulgencio Zamora #27, Col. Centro, C.P. 48930

Descuento: 10 %

Pollo Alegre

Av. Hidalgo #47-B, Col. Centro, C.P. 48930

Descuento: 15 %

Tacos y Pozole Rosy

Obregón #75, Col. Centro, C.P. 48930

Descuento: 3 %

Guadalajara

Restaurante Hermanas Coraje

Av. Vallarta #4873, Col. Prados Vallarta, C.P. 45020

Descuento: 10 %

Restaurante Ana Bertha

Revolución #1017-A, Col. Centro

Descuento: 10 %

Restaurante Mi Pueblo

Av. 5 de Febrero #67-A, Col. Centro

Descuento: 10 %

San Gabriel

Café Cafettos

Portal Corona #1, Col. Centro, C.P. 49700

Descuento: 10 %

Restaurant Bambú

Mariano Morett #50-A, Col. La Quinta, C.P. 49700

Descuento: 15 %

Restaurante Casa Grande

Portal Corona #1-A, Col. Centro, C.P. 49700

Descuento: 10 %

Restaurante Los Portales

Hidalgo #10, esq. Francisco I. Madero y Aldama, Col. Centro, C.P. 49700

Descuento: 10 %

San Julián

Restaurant Hugo’s

Av. Hidalgo #373 Pte., Col. Centro, C.P. 47170

Descuento: 10 %

San Miguel el Alto

Pizza Restaurante

Iturbide #52, Col. Centro, C.P. 47140

Descuento: 10 %

Restaurante El Pollo Charro

Av. Morelos #77, Col. Centro, C.P. 47140

Descuento: 10 %

Restaurante Grill Café

Fermín Padilla #57, esq. José María Lozano, Col. Chilar, C.P. 47140

Descuento: 15 %

San Pedro Tlaquepaque

Fonda y Cenaduría

Santa Rosalía #875, Col. Lindavista, C.P. 45520

Descuento: 10 %

Tacos Chicho

Nicolás Bravo #17 Sur, Col. Centro, C.P. 45500

Descuento: 15 %

Tonalá

Carnes en su Jugo Navarrete

Av. Río Nilo #3013, Col. Centro

Descuento: 15 %

Carnes en su Jugo Navarrete

Av. Tonaltecas #192, Col. Centro

Descuento: 15 %

Carnes en su Jugo Navarrete

Av. Patria #99, Col. Centro

Descuento: 15 %

Zapopan

Carnes en su Jugo Navarrete

Av. Guadalupe #1665, Col. Centro

Descuento: 15 %

Chapala

Wings Army

Centro Laguna s/n, Col. La Floresta, C.P. 45920

Descuento: 15 %

Ocotlán

Birriería Carlos Reyes

Niños Héroes #144, Col. Centro, C.P. 47800

Descuento: 14 %

La Palapa de Alex

Reforma #655, Col. Centro, C.P. 47800

Descuento: 10 %

Mariscos América

Aquiles Serdán s/n, Col. Centro, C.P. 47800

Descuento: 10 %

¿Cómo obtener el descuento INAPAM?

Para hacer válida la promoción, es necesario acudir al establecimiento con la credencial INAPAM física, en buen estado y con los datos legibles.

Asimismo, se recomienda informar al personal del lugar sobre la intención de utilizar el descuento antes de realizar el pago.

Es importante considerar que los descuentos están sujetos a términos y condiciones específicas de cada establecimiento, por lo que se sugiere consultar previamente la vigencia y aplicación del beneficio. Para conocer más revisa el Directorio de Beneficios con INAPAM 2026 en el siguiente enlace: https://www.gob.mx/inapam/acciones-y-programas/beneficios-test.

Los descuentos del INAPAM representan una oportunidad para que las personas adultas mayores disfruten de fechas especiales como el Día de San Valentín sin afectar su economía. Además de fomentar la convivencia y el bienestar emocional, este tipo de apoyos contribuye a fortalecer la inclusión y el reconocimiento de este sector de la población en la vida social y económica del país.

