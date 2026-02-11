Miércoles, 11 de Febrero 2026

Restaurantes y cafeterías en Jalisco con descuento INAPAM para celebrar San Valentín

Restaurantes y cafeterías en distintos municipios de Jalisco se suman a INAPAM para ofrecer descuentos durante el Día del Amor y la Amistad

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

San Valentín se acerca y las personas adultas mayores en Jalisco podrán aprovechar diversos beneficios del INAPAM para celebrar sin afectar su economía. CANVA/ESPECIAL

El Día de San Valentín está cada vez más cerca y esta es la ocasión perfecta para aprovechar los descuentos y promociones que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) ofrece en cientos de restaurantes, cafeterías y establecimientos de comida en Jalisco.

El INAPAM es un organismo del Gobierno de México creado para garantizar el bienestar de las personas adultas mayores, como parte de las políticas públicas diseñadas para elevar la calidad de vida de los sectores más vulnerables de la población.

Para ello, la institución ofrece la llamada tarjeta INAPAM, un documento oficial que permite a las personas mayores de 60 años acceder a beneficios, descuentos y otros privilegios que contribuyen a cuidar su economía y su bienestar.

Una de las ventajas más destacadas de este programa es la posibilidad de recibir descuentos en restaurantes y establecimientos de alimentos, ya que además de cubrir uno de los rubros básicos más importantes —la alimentación—, también permite celebrar fechas especiales sin realizar un gasto excesivo.

Con motivo del Día del Amor y la Amistad, las personas beneficiarias del INAPAM podrán acudir a diversos establecimientos acompañadas de su persona favorita y obtener un descuento significativo en el consumo.

Restaurantes y cafeterías con descuento INAPAM en Jalisco

Cabo Corrientes

  • Restaurante Rosita
    1° de Abril #4, Pueblo del Tuito, C.P. 48400
    Descuento: 20 %
  • Restaurante Valle Azul
    1° de Abril #6, Pueblo del Tuito, C.P. 48400
    Descuento: 30 %

Casimiro Castillo

  • Antojitos Mexicanos
    Naty Degollado #37, Col. Centro, C.P. 48930
    Descuento: 5 %
  • Enchiladas Paulita
    Juan Álvarez #110, Col. Centro, C.P. 48930
    Descuento: 10 %
  • Fonda El Jacalito
    Av. Hidalgo #39, Col. Centro, C.P. 48930
    Descuento: 10 %
  • Fonda Lucy
    Francisco I. Madero #26, Col. Centro, C.P. 48930
    Descuento: 5 %
  • Pizzería Diana
    Fulgencio Zamora #27, Col. Centro, C.P. 48930
    Descuento: 10 %
  • Pollo Alegre
    Av. Hidalgo #47-B, Col. Centro, C.P. 48930
    Descuento: 15 %
  • Tacos y Pozole Rosy
    Obregón #75, Col. Centro, C.P. 48930
    Descuento: 3 %

Guadalajara

  • Restaurante Hermanas Coraje
    Av. Vallarta #4873, Col. Prados Vallarta, C.P. 45020
    Descuento: 10 %
  • Restaurante Ana Bertha
    Revolución #1017-A, Col. Centro
    Descuento: 10 %
  • Restaurante Mi Pueblo
    Av. 5 de Febrero #67-A, Col. Centro
    Descuento: 10 %

San Gabriel

  • Café Cafettos
    Portal Corona #1, Col. Centro, C.P. 49700
    Descuento: 10 %
  • Restaurant Bambú
    Mariano Morett #50-A, Col. La Quinta, C.P. 49700
    Descuento: 15 %
  • Restaurante Casa Grande
    Portal Corona #1-A, Col. Centro, C.P. 49700
    Descuento: 10 %
  • Restaurante Los Portales
    Hidalgo #10, esq. Francisco I. Madero y Aldama, Col. Centro, C.P. 49700
    Descuento: 10 %

San Julián

  • Restaurant Hugo’s
    Av. Hidalgo #373 Pte., Col. Centro, C.P. 47170
    Descuento: 10 %

San Miguel el Alto

  • Pizza Restaurante
    Iturbide #52, Col. Centro, C.P. 47140
    Descuento: 10 %
  • Restaurante El Pollo Charro
    Av. Morelos #77, Col. Centro, C.P. 47140
    Descuento: 10 %
  • Restaurante Grill Café
    Fermín Padilla #57, esq. José María Lozano, Col. Chilar, C.P. 47140
    Descuento: 15 %

San Pedro Tlaquepaque

  • Fonda y Cenaduría
    Santa Rosalía #875, Col. Lindavista, C.P. 45520
    Descuento: 10 %
  • Tacos Chicho
    Nicolás Bravo #17 Sur, Col. Centro, C.P. 45500
    Descuento: 15 %

Tonalá

  • Carnes en su Jugo Navarrete
    Av. Río Nilo #3013, Col. Centro
    Descuento: 15 %
  • Carnes en su Jugo Navarrete
    Av. Tonaltecas #192, Col. Centro
    Descuento: 15 %
  • Carnes en su Jugo Navarrete
    Av. Patria #99, Col. Centro
    Descuento: 15 %

Zapopan

  • Carnes en su Jugo Navarrete
    Av. Guadalupe #1665, Col. Centro
    Descuento: 15 %

Chapala

  • Wings Army
    Centro Laguna s/n, Col. La Floresta, C.P. 45920
    Descuento: 15 %

Ocotlán

  • Birriería Carlos Reyes
    Niños Héroes #144, Col. Centro, C.P. 47800
    Descuento: 14 %
  • La Palapa de Alex
    Reforma #655, Col. Centro, C.P. 47800
    Descuento: 10 %
  • Mariscos América
    Aquiles Serdán s/n, Col. Centro, C.P. 47800
    Descuento: 10 %

¿Cómo obtener el descuento INAPAM?

Para hacer válida la promoción, es necesario acudir al establecimiento con la credencial INAPAM física, en buen estado y con los datos legibles.

Asimismo, se recomienda informar al personal del lugar sobre la intención de utilizar el descuento antes de realizar el pago.

Es importante considerar que los descuentos están sujetos a términos y condiciones específicas de cada establecimiento, por lo que se sugiere consultar previamente la vigencia y aplicación del beneficio. Para conocer más revisa el Directorio de Beneficios con INAPAM 2026 en el siguiente enlace: https://www.gob.mx/inapam/acciones-y-programas/beneficios-test.

Los descuentos del INAPAM representan una oportunidad para que las personas adultas mayores disfruten de fechas especiales como el Día de San Valentín sin afectar su economía. Además de fomentar la convivencia y el bienestar emocional, este tipo de apoyos contribuye a fortalecer la inclusión y el reconocimiento de este sector de la población en la vida social y económica del país.

