Con el 14 de febrero a la vuelta de la esquina y el espíritu romántico flotando en el aire, no todo es miel sobre hojuelas. Sí, febrero olerá a flores, chocolates y promesas hipercursis que prometen eternidad, pero también a mensajes “en visto” y… alguna que otra infidelidad.

En pleno 2026, mientras miles celebran el Día del Amor y la Amistad, hay quienes aprovechan el mes para pasarse de listos, o mejor dicho, de infieles.

Estas son las ciudades con más casos de infidelidad

Un análisis realizado por la app de citas enfocada en encuentros discretos, Ashley Madison, reveló qué ciudades mexicanas registran mayor actividad digital de personas que, aunque ya tienen pareja, andan buscando algo más.

¡Ojo!, esto no significa que todas las personas habidas y por haber en estas ciudades sean infieles; lo que sí puede llegar a reflejar es dónde hay más movimiento en plataformas de encuentros casuales:

Guadalajara

Zapopan

Monterrey

Mexicali

Tijuana

Aguascalientes

Puebla

Chihuahua

Hermosillo

La lista se construyó a partir del uso de estas plataformas, o sea, mide en realidad actividad digital, no confesiones públicas.

Además, y aunque este día no aparece en el calendario normativo, según la cultura popular estadounidense, este 13 de febrero se celebra el bien llamado Mistress Day o “Día del Infiel”. Una fecha ideal para ver al “otro amor” antes de cumplir con la cita oficial del 14.

¿Una tradición o una tendencia?

El fenómeno crece cada año, impulsado por aplicaciones y redes sociales que facilitan encuentros discretos. Lo que denota cómo la tecnología, si bien no cambia el comportamiento social, sí propicia ciertas "facilidades".

Más allá del morbo, algunas ciudades repiten aparición año con año —como Puebla— en reportes muy parecidos; lo cual sugiere que este comportamiento es constante en zonas con alta actividad social y densidad poblacional.

Al final y pesar de que febrero sigue siendo el mes del amor, no todas las historias siguen el guion clásico de una linda cena romántica y un ramo de rosas “buchón”. Mientras algunas personas celebran con brindis y fotitos en pareja, otras van directo a las infidelidades.

AO

