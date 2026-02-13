Autos que SÍ circulan hoy 13 de febrero pese a contingencia ambiental en CDMX

Este viernes 13 de febrero, las autoridades decidieron poner en marcha el Doble Hoy No Circula debido a la Fase 1 de Contingencia Ambiental en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), activa desde el día de ayer. En este escenario, aquí te compartimos qué carros y placas están exentos de la restricción vehicular.

El programa de Hoy No Circula tiene el objetivo de controlar la emisión de gases contaminantes provenientes de vehículos automotores, especialmente cuando estos se encuentran en estados críticos, es decir, cuando se presenta una contingencia ambiental. La determinación corresponde a la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME), organismo que opera en los estados antes mencionados.

Con la Fase 1 se activa el Doble Hoy No Circula, lo que significa que más unidades tendrán que suspender su circulación.

¿Qué autos sí circulan este viernes 13 de febrero?

Carros con holograma cero y doble cero.

Tractores agrícolas.

Maquinaria de construcción.

Motocicletas.

Autos eléctricos.

Vehículos híbridos.

Vehículos de servicios urbanos, es decir, aquellos necesarios para la atención de emergencias, vigilancia ambiental y abastecimiento de agua.

Unidades de personas con discapacidad que cuenten con el permiso que las exenta del Hoy No Circula, el Holograma o placas de Discapacidad.

¿Qué placas sí circulan este viernes 13 de febrero?

Vehículos con holograma 1 y terminaciones de placa 0, 2, 4, 6 y 8.

Coches con engomado amarillo, verde, rosa y rojo, holograma 1 y cuya terminación de placa sea PAR.

Esta mañana, la Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que aún se mantiene la Fase I de Contingencia Ambiental Atmosférica por Ozono en la ZMVM. Para conocer cualquier nueva información sobre las restricciones viales, se recomienda estar al pendiente de las redes sociales del organismo.

