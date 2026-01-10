¿Adultos con INAPAM tendrán 50% de descuento en el pago de luz? Esto dice la CFE

La credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) se ha consolidado como un documento clave para quienes superan los 60 años en México, al brindar no solo una identificación oficial, sino también múltiples beneficios en servicios tanto públicos como privados.

Entre las ventajas que otorga este documento se encuentran descuentos en áreas como salud, alimentación, transporte, servicios legales, educación, cultura, pago de predial y agua, así como en rubros de vestido y hogar, por ello recientemente ha surgido una duda entre los beneficiarios sobre si dicha credencial también permite acceder a descuentos en el pago del servicio de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

¿Adultos con INAPAM tendrán 50% de descuento en el pago de luz de la CFE?

Hasta la fecha, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ofrece ningún tipo de descuento en el recibo de luz por contar con la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM). Ambas instituciones han confirmado en reiteradas ocasiones que no existe convenio alguno que permita aplicar reducciones en el pago del servicio eléctrico mediante esta tarjeta.

Pese a la circulación constante de rumores que aseguran descuentos de hasta el 50%, estas afirmaciones han sido desmentidas y catalogadas como fraudes. En febrero de 2025, la CFE emitió una alerta pública sobre estafas que promovían estos falsos beneficios a través de sitios web apócrifos y redes sociales, con la intención de sustraer datos personales o bancarios.

Por su parte, en 2022 el INAPAM también difundió un comunicado oficial en el que dejó claro que su credencial no otorga ninguna ventaja relacionada con la tarifa de energía eléctrica y que no se ha firmado ningún acuerdo con la CFE al respecto.

