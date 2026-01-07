Pasaporte mexicano: Cómo agendar cita por WhatsApp y requisitos para tramitarlo en 2026

El pasaporte mexicano es un requisito indispensable para quienes tienen previsto salir del país, pues funciona como acreditación oficial de identidad y nacionalidad. A diferencia de otros documentos migratorios, como la visa, su obtención suele ser un procedimiento más ágil y con menor margen de rechazo, siempre que se cumplan los requisitos establecidos. Para tramitarlo, basta con presentar la solicitud ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y realizar el pago correspondiente de acuerdo con el periodo de vigencia seleccionado.

Con el objetivo de facilitar el trámite y diversificar los mecanismos de atención, la SRE puso en marcha recientemente una nueva opción para la expedición o renovación del pasaporte: agendar citas mediante WhatsApp. Esta alternativa pretende brindar un proceso más práctico y accesible para la ciudadanía, complementando los canales tradicionales como el sitio web oficial y la atención telefónica.

Costos del pasaporte mexicano en 2026

Desde el 1 de enero de 2026, los costos oficiales del pasaporte ordinario quedaron establecidos de acuerdo con la vigencia elegida por el solicitante. Las tarifas en moneda nacional son las siguientes:

Pasaporte con vigencia de 1 año: 920 pesos

Pasaporte con vigencia de 3 años: 1,795 pesos

Pasaporte con vigencia de 6 años: 2,440 pesos

Pasaporte con vigencia de 10 años: 4,280 pesos

Estas tarifas aplican para trámites realizados en oficinas dentro del país y corresponden al pago de derechos federales, requisito indispensable para agendar la cita y obtener el documento.

Cabe mencionar que este año también se mantiene el 50% de descuento en el costo de este documento a ciertos sectores de la población: adultos mayores, personas con discapacidad y trabajadores agrícolas temporales inscritos en programas de movilidad laboral. Es importante señalar que la documentación comprobatoria es obligatoria para acceder a la tarifa reducida.

Con el descuento aplicado, los costos quedan de la siguiente manera:

1 año: 460 pesos

3 años: 900 pesos

6 años: 1,220 pesos

10 años: 2,140 pesos

¿Cómo tramitar el pasaporte por WhatsApp?

Para programar una cita por esta vía, basta con agregar a tus contactos el número oficial de la SRE: (+52) 55 8932 4827.

A través de ese canal, los usuarios pueden iniciar el proceso de agenda y recibir indicaciones sobre los pasos a seguir. Lo principal es enviar un mensaje con la palabra "Hola", seguido de esa acción, el chatbot se activará y comenzará a guiar al usuario paso a paso en el proceso de programación.

Durante la interacción, se solicitarán datos como el nombre completo, CURP, dirección, número de pasaporte anterior (si se trata de una renovación), y la oficina de la SRE donde se desea realizar el trámite.

Al finalizar, se enviará una confirmación con los detalles de la cita y la hoja de pago correspondiente.

Cabe resaltar que el proceso del tramite aún sigue exigiendo la asistencia presencial del solicitante el día de la cita (o de su representante legal, en caso de menores) para la toma de fotografía, huellas y firma; el uso de WhatsApp sólo sirve para agendar la cita, no para sustituir la presencia física ni la comprobación de documentos.

También es importante mencionar que las citas agendadas a través del chatbot de WhatsApp, al igual que las gestionadas por otros medios como llamada telefónica o a través del sitio web oficial de la SRE, son completamente gratuitas y permite al usuario programar hasta cinco citas mensuales utilizando el mismo número telefónico, de esta manera, los padres de familia podrán gestionar citas para los miembros de su hogar de forma más ágil, personalizada y segura.

YC