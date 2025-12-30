Inapam reanudará estas actividades suspendidas desde el 6 de enero de 2026

Luego de la temporada vacacional de fin de año, algunos servicios públicos reanudarán sus operaciones. Entre ellos se encuentran algunas actividades del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), el cual, como muchas otras organizaciones, tomó un receso para los descansos de fin de año.

A través de un comunicado oficial, el Inapam anunció la suspensión temporal de la atención al público de la Clínica de la Memoria, las Residencias de Día, los Centros Culturales y los Clubes en el periodo que comenzó el pasado lunes 22 de diciembre de 2025 y terminará el próximo martes 6 de enero de 2026.

De igual forma, el aviso difundido por la Secretaría de Bienestar pidió a las personas adultas mayores usuarias de estos talleres y actividades presentarse a partir del miércoles 7 de enero de 2026 para reanudar con las rutinas de cada beneficiario.

A su vez, durante este periodo que aún se extiende hasta la próxima semana, la atención jurídica ofrecida por el Inapam se ha suspendido en su modalidad presencial, sin embargo, la atención continúa activa a través de medios digitales bajo el número telefónico 55 5925 5366, y por correo electrónico en la dirección asesoríajuridicainapam@inapam.gob.mx.

¿Se deberá renovar la tarjeta del Inapam en 2026?

De acuerdo con la información del instituto, la renovación de la tarjeta del Inapam solo es requerida en las tres situaciones siguientes:

Cuando el plástico esté en mal estado y presente daños físicos

Si la tarjeta fue extraviada o robada

Si los datos impresos son incorrectos y requieren actualización

Con ello quedan descartados los rumores sobre una presunta reposición masiva de los beneficiarios del Inapam. De igual manera, cabe destacar que la actualización o reposición de la tarjeta del Inapam se realiza de manera presencial en los módulos del instituto y no tiene costo alguno.

Estos son los documentos que requieres para tramitar la credencial del Inapam

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte)

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Comprobante de domicilio (una copia, vigente y con datos actuales)

Dos fotografías del solicitante

Nombre completo y número telefónico de una persona de contacto para emergencias

Los módulos del Inapam tienen servicio presencial de las 10:00 a las 16:00 horas a partir del miércoles 7 de enero.

Te puede interesar: Tras agresión en Santa Eduwiges, refuerzan los operativos de seguridad

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB