Martes, 30 de Diciembre 2025

Economía |

Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 30 de diciembre

Lee aquí el listado completo de ofertas para el quinto y último Martes de Frescura en Walmart de diciembre

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Las ofertas por el Martes de Frescura este 30 de diciembre son válidas en las más de 2 mil sucursales físicas de Walmart y en su tienda en línea. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Hoy 30 de diciembre, Walmart tiene su quinto Martes de Frescura del mes. Los martes de cada semana, la cadena de supermercados con importante presencia a nivel nacional ofrece los mejores precios para frutas, verduras y carnes, así como otros alimentos perecederos. Las promociones pueden aprovecharse en cualquiera en sus más de 2 mil sucursales o a través de la tienda en línea de su página web.

En caso de elegir aprovechar el Martes de Frescura en Walmart a través de la modalidad en línea, tendrás la oportunidad de solicitar el envío a domicilio, con un costo extra, o aplicar a la modalidad de "pick-up", con la que podrás pasar por tu pedido siempre y cuando logres una compra mínima de $299 pesos. Recuerda ser muy específico con las condiciones de maduración en las que deseas que estén las frutas y verduras.

De lo contrario, podrías organizar una vuelta a alguna de las múltiples sucursales de Walmart en el país. Los descuentos por el Martes de Frescura se mantendrán durante el largo horario en tiendas del día de hoy que va desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Recuerda que las ofertas se encuentran predominantemente en la sección de refrigeradores para carnes y distintas proteínas animales, así como en la sección de mercado para frutas y verduras.

Estas son las ofertas del Martes de Frescura en Walmart para hoy 30 de diciembre

Frutas y verduras

  • Naranja por kilo a $14.50 pesos
  • Piña miel por kilo a $29.90 pesos
  • Manzana gala por kilo a $39.90 pesos
  • Aguacate por kilo a $39.90 pesos
  • Uva roja por kilo a $59 pesos
  • Pera de Anjou por kilo a $39.90 pesos
  • Perón Golden  kilo a $39.90 pesos
  • Mandarina por kilo a $39.90 pesos
  • Champiñón por kilo a $99 pesos
  • Cilantro por pieza a $7.90 pesos
  • Jitomate bola por kilo a $27.90 pesos
  • Limón agrio por kilo a $19.90 pesos
  • Tejocote por kilo a $39.90 pesos
  • Toronja por kilo a $29.90 pesos
  • Caña por kilo a $22.90 pesos
  • Romeritos por kilo a $22.90 pesos
  • Manzana gala en bolsa a $34.90 pesos
  • Manzana Granny Smith en bolsa a $49.90 pesos

Carnes y pescados

  • Pavo ahumado congelado por kilo a $122 pesos
  • Pavo natural por kilo a $79 pesos
  • Pechuga de pollo sin piel a $167.00 pesos por kilo
  • Carne de res SuKarne deshebrada 300 gr a $130 pesos
  • Milanesa de cerdo por kilo a $136 pesos
  • Chuleta natural de cerdo por kilo a $135 pesos
  • Costilla de cerdo por kilo a $149 pesos
  • Aguja norteña por kilo a $319 pesos
  • Rib Eye premium por kilo a $649 pesos
  • Rib finger premium por kilo a $299 pesos
  • Carne para asar premium por kilo a $319 pesos
  • Short rib premium por kilo a $319 pesos
  • Vacío premium por kilo a $419 pesos

