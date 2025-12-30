Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 30 de diciembre

Hoy 30 de diciembre, Walmart tiene su quinto Martes de Frescura del mes. Los martes de cada semana, la cadena de supermercados con importante presencia a nivel nacional ofrece los mejores precios para frutas, verduras y carnes, así como otros alimentos perecederos. Las promociones pueden aprovecharse en cualquiera en sus más de 2 mil sucursales o a través de la tienda en línea de su página web.

En caso de elegir aprovechar el Martes de Frescura en Walmart a través de la modalidad en línea, tendrás la oportunidad de solicitar el envío a domicilio, con un costo extra, o aplicar a la modalidad de "pick-up", con la que podrás pasar por tu pedido siempre y cuando logres una compra mínima de $299 pesos. Recuerda ser muy específico con las condiciones de maduración en las que deseas que estén las frutas y verduras.

De lo contrario, podrías organizar una vuelta a alguna de las múltiples sucursales de Walmart en el país. Los descuentos por el Martes de Frescura se mantendrán durante el largo horario en tiendas del día de hoy que va desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Recuerda que las ofertas se encuentran predominantemente en la sección de refrigeradores para carnes y distintas proteínas animales, así como en la sección de mercado para frutas y verduras.

Estas son las ofertas del Martes de Frescura en Walmart para hoy 30 de diciembre

Frutas y verduras

Naranja por kilo a $14.50 pesos

Piña miel por kilo a $29.90 pesos

Manzana gala por kilo a $39.90 pesos

Aguacate por kilo a $39.90 pesos

Uva roja por kilo a $59 pesos

Pera de Anjou por kilo a $39.90 pesos

Perón Golden kilo a $39.90 pesos

Mandarina por kilo a $39.90 pesos

Champiñón por kilo a $99 pesos

Cilantro por pieza a $7.90 pesos

Jitomate bola por kilo a $27.90 pesos

Limón agrio por kilo a $19.90 pesos

Tejocote por kilo a $39.90 pesos

Toronja por kilo a $29.90 pesos

Caña por kilo a $22.90 pesos

Romeritos por kilo a $22.90 pesos

Manzana gala en bolsa a $34.90 pesos

Manzana Granny Smith en bolsa a $49.90 pesos

Carnes y pescados

Pavo ahumado congelado por kilo a $122 pesos

Pavo natural por kilo a $79 pesos

Pechuga de pollo sin piel a $167.00 pesos por kilo

Carne de res SuKarne deshebrada 300 gr a $130 pesos

Milanesa de cerdo por kilo a $136 pesos

Chuleta natural de cerdo por kilo a $135 pesos

Costilla de cerdo por kilo a $149 pesos

Aguja norteña por kilo a $319 pesos

Rib Eye premium por kilo a $649 pesos

Rib finger premium por kilo a $299 pesos

Carne para asar premium por kilo a $319 pesos

Short rib premium por kilo a $319 pesos

Vacío premium por kilo a $419 pesos

