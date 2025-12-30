La Mesa de Seguridad del Estado, con la presencia de autoridades de los tres niveles de gobierno acordó reforzar los operativos de seguridad en la zona metropolitana y al interior del estado tras el ataque contra un comerciante del Mercado de Abastos en la colonia Santa Eduwiges, en los límites de Zapopan con Guadalajara.

Se determinó fortalecer los operativos móviles conformados por elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía del Estado, la Policía Metropolitana y las Policías Municipales, con labores coordinadas de vigilancia, prevención y disuasión del delito.

Luego de una reunión realizada ayer por la noche en las instalaciones de la V Región Militar con el objetivo de dar seguimiento a los hechos registrados se compartieron avances preliminares y se acordaron acciones operativas y de coordinación institucional derivadas de dicho suceso.

La Fiscalía del Estado realizó trabajo de campo para la recolección de indicios, así como el análisis técnico y pericial que permita establecer líneas de investigación claras para esclarecer lo ocurrido y dar con las personas responsables.

De manera preliminar se confirmó que se trató de una agresión directa contra un empresario del mercado de abastos, en la que participaron más de 30 personas con armas largas y al menos siete vehículos.

El automóvil en el que se trasladaba la víctima era un vehículo deportivo de alta gama sin blindaje y resguardado por al menos siete escoltas, —algunos de ellos militares en retiro—, quienes trataron de repeler la agresión.

Como resultado de las acciones de seguridad, se aseguraron cuatro vehículos presuntamente vinculados a los agresores: dos que fueron abandonados en el lugar de los hechos y dos más localizados en calles aledañas. De estos automóviles, tres portaban placas del estado de Michoacán y uno no contaba con láminas vehiculares.

El personal de la Fiscalía de Jalisco analiza los indicios y las imágenes del C5.

Por las características del ataque, de manera preliminar se presumió la participación del crimen organizado; será conforme avancen las indagatorias cuando se determine el móvil del ataque.

De forma paralela el Gabinete de Seguridad del Estado acordó la implementación de un operativo terrestre con un programa de proximidad social en todo el territorio estatal, para reforzar la presencia institucional y la atención directa a la ciudadanía.

Como parte de los acuerdos alcanzados se estableció que, a partir de hoy se celebrarán reuniones diarias de seguridad con la participación de los tres niveles de gobierno, a fin de informar avances, evaluar resultados y definir acciones adicionales sobre este y otros hechos delictivos relacionados.

El Gobierno de Jalisco expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y reitera su compromiso de que estos hechos no queden impunes, mediante investigaciones sólidas y acciones firmes en coordinación con las autoridades correspondientes.

Asimismo exhortó a la ciudadanía a denunciar de manera anónima cualquier información relacionada con este u otros actos delictivos a través de los canales oficiales.

OB

