Para este miércoles 31 de diciembre, último día del 2025, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el frente frío número 25 dejará de afectar a México, sin embargo, la masa de aire ártico asociada al frente cubrirá el noreste, oriente y sureste de México, incluida la península de Yucatán, manteniendo lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; chubascos en Puebla, Campeche y Quintana Roo; así como lluvias aisladas en Yucatán.Continuará registrándose evento de "Norte" muy fuerte a intenso de 40 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, vientos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h, disminuyendo durante la tarde, en la costa de Veracruz (centro y sur), y vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con oleaje elevado en costas de dichos estados; además persistirá el ambiente muy frío a frío con heladas en entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluyendo al Valle de México, y con bancos de niebla en el oriente y sureste del país.Se prevé que al finalizar el día la masa de aire ártico comenzará a modificar sus características térmicas. Por otra parte, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera frente a la costa occidental de la península de Baja California, en interacción con un río atmosférico y con la corriente en chorro subtropical, originarán rachas fuertes de viento, lluvias puntuales muy fuertes en la Península de Baja California e intervalos de chubascos en Chihuahua y Sinaloa, así como probabilidad de caída de nieve o aguanieve durante la noche en la sierra de San Pedro Mártir, B.C.*Con información del SMN.*