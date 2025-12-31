Para este miércoles 31 de diciembre, último día del 2025, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el frente frío número 25 dejará de afectar a México, sin embargo, la masa de aire ártico asociada al frente cubrirá el noreste, oriente y sureste de México, incluida la península de Yucatán, manteniendo lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; chubascos en Puebla, Campeche y Quintana Roo; así como lluvias aisladas en Yucatán.

Continuará registrándose evento de “Norte” muy fuerte a intenso de 40 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, vientos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h, disminuyendo durante la tarde, en la costa de Veracruz (centro y sur), y vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con oleaje elevado en costas de dichos estados; además persistirá el ambiente muy frío a frío con heladas en entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluyendo al Valle de México, y con bancos de niebla en el oriente y sureste del país.

Se prevé que al finalizar el día la masa de aire ártico comenzará a modificar sus características térmicas .

Por otra parte, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera frente a la costa occidental de la península de Baja California, en interacción con un río atmosférico y con la corriente en chorro subtropical, originarán rachas fuertes de viento, lluvias puntuales muy fuertes en la Península de Baja California e intervalos de chubascos en Chihuahua y Sinaloa, así como probabilidad de caída de nieve o aguanieve durante la noche en la sierra de San Pedro Mártir, B.C.

Pronóstico de lluvias para hoy 31 de diciembre de 2025:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California y Baja California Sur.

Baja California y Baja California Sur. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco, Oaxaca y Chiapas.

Sonora, Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco, Oaxaca y Chiapas. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Sinaloa, Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan), Campeche y Quintana Roo.

Chihuahua, Sinaloa, Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan), Campeche y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México y Yucatán.

Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México y Yucatán. Probabilidad de caída de nieve o aguanieve: Sierra de San Pedro Mártir, B.C.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 31 de diciembre de 2025:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco (norte), Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco (norte), Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.

*Con información del SMN.

