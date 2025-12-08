Viral: Chofer arroja a joven de la unidad en movimiento y causa indignación

La difusión de un video en redes sociales reavivó la preocupación por la seguridad en el transporte público de Cabo San Lucas, Baja California Sur. En la grabación se observa a un chofer empujando a un estudiante hacia la calle mientras la unidad seguía avanzando, hecho que generó molestia entre los usuarios.

Hasta el momento en que se redacta este artículo, ninguna autoridad municipal ni estatal ha difundido un comunicado oficial sobre lo ocurrido. Tampoco se ha dado a conocer la identidad del joven afectado ni su estado de salud, más allá de que varias personas se acercaron de inmediato para brindarle ayuda tras la caída.

Lo que muestran las imágenes

El video, compartido por la cuenta de X (antes Twitter) @Trafico_Puebla, permite reconstruir el momento previo al incidente. En los primeros segundos se ve al estudiante de pie junto a la puerta delantera del vehículo, discutiendo con el conductor. Aunque el audio no es claro, la publicación señala que el joven reclamaba la aplicación del descuento estudiantil, un beneficio disponible todos los días para quienes presentan credencial escolar.

En el instante más delicado del video, el operador empuja al estudiante hacia la salida mientras la unidad continúa en movimiento. El joven pierde el equilibrio y cae al pavimento, lo que pone de manifiesto el riesgo al que fue expuesto. No se aprecian heridas evidentes, pero las imágenes han sido consideradas por los usuarios como un acto de violencia y una muestra de negligencia por parte del conductor.

La grabación ha provocado numerosas críticas. Usuarios de redes sociales han demandado que el conductor sea sancionado y han insistido en la necesidad de garantizar un servicio de transporte seguro, así como el respeto al descuento escolar.

Por el momento, no existe información oficial sobre si el chofer ya fue identificado ni si alguna dependencia o la empresa responsable del transporte ha iniciado una investigación.

