Durante la temporada navideña muchas familias aprovechan para compartir tiempo juntos, celebrar, intercambiar regalos y más. Sin embargo, todas estas prácticas implican un gasto considerable que suele cubrirse con el pago del famoso aguinaldo, una prestación laboral tan importante que ahora también podrán disfrutar los adultos mayores con credencial del Inapam.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), el aguinaldo es un derecho laboral fundamental para todas las personas que trabajan en México , y suele cubrir buena parte de los gastos decembrinos.

Te puede interesar: Estos son los beneficios que habrá con la jornada laboral de 40 horas

Debido a su relevancia, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) inició una campaña para que sus beneficiarios puedan acceder a esta prestación mediante el Programa de Vinculación Productiva, con el cual las personas de la tercera edad pueden obtener diversos beneficios, incluido el aguinaldo.

No obstante, no todos los beneficiarios del Inapam pueden recibirlo. Así que, si quieres saber cómo obtener aguinaldo este diciembre, a continuación te compartimos los detalles del programa.

¿Por qué es importante el aguinaldo en diciembre?

Para muchos, el aguinaldo es una ayuda económica importante para hacer frente a todos estos compromisos.

Es un pago que, por ley, los empleadores deben otorgar a sus trabajadores antes del 20 de diciembre, pero no solo aplica para los empleados activos. Los adultos mayores que participan en el Programa de Vinculación Productiva del Inapam también tienen derecho a recibir este pago.

¿Quiénes pueden recibir el aguinaldo Inapam?

No todas las personas adultas mayores tienen derecho al aguinaldo solo por ser parte del Inapam. Para que puedan recibir este beneficio, deben estar inscritos en el Programa de Vinculación Productiva, un proyecto que fomenta la inclusión laboral de los adultos mayores, permitiéndoles integrarse a trabajos remunerados o actividades voluntarias dentro del mercado laboral.

Este programa está diseñado para aquellos mayores de 60 años que se han registrado y están trabajando en empresas que participan en esta iniciativa.

¿Cuáles son los requisitos para inscribirse al programa?

Si cumples con los requisitos y deseas aprovechar este beneficio, el proceso es sencillo. Solo deberás tener:

Edad: Debes tener 60 años o más.

Credencial Inapam: Es necesario contar con tu credencial original del Inapam.

Identificación oficial: Presentar una identificación con fotografía, como INE, pasaporte, licencia de conducir o carnet del IMSS/ISSSTE.

¿Cómo inscribirse en el Programa de Vinculación Productiva Inapam?

Para poder inscribirse tendrás que seguir los siguientes pasos básicos:

Acudir a los módulos del Inapam. Completar la solicitud. Entrevista con el promotor. Seleccionar actividad: Una vez aprobado, podrás elegir entre varias actividades productivas o voluntarias que se ajusten a tus intereses y habilidades. Entrevista con las empresas.

¿Cuánto es el aguinaldo para adultos mayores Inapam?

El aguinaldo para los adultos mayores que participan en este programa es equivalente a 15 días de salario, y debe ser depositado antes del 20 de diciembre. Este monto puede variar dependiendo del puesto y la región en la que se trabaje.

En la zona libre de la frontera norte, el aguinaldo podría superar los 14 mil pesos, mientras que en el resto del país, el promedio ronda los 9 mil 367 pesos mensuales.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP