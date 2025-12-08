¿Qué efectos traerá el fenómeno La Niña en la temporada de frío?

A poco tiempo de que comience el invierno, el fenómeno climático “La Niña” lo acompaña en esta fría temporada, es por esto que, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha dado a conocer que la temporada invernal 2025-2026 registrará aproximadamente 48 frentes fríos, que iniciaron desde septiembre y continuarán hasta mayo del próximo año.

Diciembre será uno de los meses que resultará más afectados, pues habrá incremento en la intensidad de los frentes fríos que podrían generar heladas, vientos fuertes e incluso nevadas en algunas regiones del país.

Tanto la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) como el SMN advierten que “La Niña” podría provocar inviernos más secos y cálidos de lo habitual, aunque no se descartan episodios de frío intenso en diversas zonas del territorio nacional.

Conagua/SMN

¿Qué es La Niña y cómo afecta al clima?

La Niña es un fenómeno climático caracterizado por temperaturas más frías de lo normal en el océano Pacífico ecuatorial central y oriental. Este fenómeno está vinculado a eventos meteorológicos extremos, como:

Inundaciones severas

Sequías prolongadas

Huracanes

Efectos de “La Niña” durante el invierno 2025-2026

De acuerdo con Víctor Torres, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, la presencia de La Niña genera un clima que se caracteriza por días templados y noches frías. La explicación científica es la siguiente:

Radiación solar intensa durante el día : La ausencia de nubes permite que el calor llegue con mayor fuerza a la superficie, elevando la temperatura diurna.

: La ausencia de nubes permite que el calor llegue con mayor fuerza a la superficie, elevando la temperatura diurna. Enfriamiento nocturno rápido : Al caer la noche, el calor acumulado se dispersa rápidamente hacia la atmósfera, provocando madrugadas y noches con temperaturas bajas.

: Al caer la noche, el calor acumulado se dispersa rápidamente hacia la atmósfera, provocando madrugadas y noches con temperaturas bajas. Sensación de sequedad en el ambiente: La baja humedad relativa contribuye a un invierno seco, típico de las temporadas influenciadas por este fenómeno.

Este patrón climático puede generar contrastes importantes entre días soleados y templados y noches heladas, afectando la vida diaria, la salud y la agricultura en distintas regiones del país.

KR