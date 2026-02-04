INAPAM promete beneficio especial para que adultos mayores viajen con Volaris en febrero 2026

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) es un organismo público enfocado en brindar apoyo a personas de 60 años y más, con el objetivo de mejorar su calidad de vida mediante diversos programas y beneficios. Estos apoyos incluyen descuentos de hasta 50% en servicios como salud, transporte, ropa, alimentos, actividades recreativas y culturales.

En este sentido y con el objetivo de ampliar las oportunidades para las personas de la tercera edad en México, INAPAM y Volaris han consolidado un beneficio especial para este sector de la población. Esta iniciativa busca facilitar el acceso a vuelos más económicos y servicios adicionales para quienes cuenten con la credencial del INAPAM, promoviendo la movilidad, el esparcimiento y la participación social de este segmento poblacional.

Beneficio especial de INAPAM con Volaris

El acuerdo entre INAPAM y Volaris permite que los adultos mayores con credencial vigente obtengan, sin costo, una membresía v.club Individual durante un año, con acceso a precios preferenciales en la compra de vuelos. Esta membresía normalmente ofrece lo siguiente:

Membresía v.club Individual gratuita: válida por un año para adultos mayores con credencial del INAPAM.

Descuentos en vuelos nacionales e internacionales: hasta 20% adicional sobre las tarifas ya disponibles.

Promociones exclusivas y ofertas de paquetes turísticos y alojamientos: a través de la plataforma yavas.com para miembros v.club.

Acceso prioritario a precios reducidos: en rutas operadas por Volaris dentro y fuera de México.

¿Cómo tramitar la membresía v.club individual para adultos mayores?

Registro

1.Ingresa al sitio oficial de Volaris y selecciona la opción “Regístrate” en la página principal.

2. Al elegir el tipo de cuenta, marca la alternativa “Volaris, miembro v.club o INVEX”.

3. Completa el formulario con los datos solicitados y presiona “Crear mi cuenta”.

4. Es indispensable que la información proporcionada coincida exactamente con la que aparece en la credencial del INAPAM; de lo contrario, la membresía no podrá ser otorgada.

5. Finaliza el registro llenando el formulario correspondiente y selecciona “Completa tu perfil”.

Activación

1.Accede a la sección “Tu Experiencia” dentro del portal de Volaris.

2. Completa el formulario de solicitud.

3. En el apartado “Motivo de aclaración”, elige la opción “V.Club INAPAM”.

4. En el campo “Solicitud”, captura la siguiente información:

Correo electrónico con el que te registraste en Volaris.

Nombre completo del titular de la membresía, idéntico al de la credencial del INAPAM.

Fecha de nacimiento.

5. Acepta los términos y condiciones del programa.

6. Adjunta una copia legible de tu credencial del INAPAM; este paso es obligatorio para que la membresía pueda ser validada.

7. Haz clic en “Enviar” y espera hasta 48 horas para recibir la confirmación de que la membresía quedó activa y lista para utilizarse.

La membresía v.club individual tiene una vigencia de un año a partir de su activación. Para renovarla, será necesario realizar nuevamente el mismo procedimiento.

YC