SAT promete multas para todos los que cancelan facturas electrónicas

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede imponer multas a los contribuyentes que cancelen facturas electrónicas fuera del plazo legal, una sanción poco conocida que puede representar un costo significativo.

Las facturas electrónicas, o Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), son documentos oficiales que respaldan operaciones como compras, ventas o prestación de servicios y permiten al fisco llevar un control preciso de la actividad económica, además de validar deducciones.

Plazo para cancelar un CFDI

De acuerdo con el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, los CFDI solo pueden cancelarse a más tardar en el mes en que deba presentarse la declaración anual del ejercicio fiscal en el que fueron emitidos, y siempre con la aceptación del receptor.

En términos prácticos:

Personas morales: hasta el 31 de marzo.

Personas físicas: hasta el 30 de abril.

Cancelar el comprobante después de esas fechas puede derivar en una sanción.

¿De cuánto es la multa?

El artículo 82 del mismo ordenamiento establece que la multa por cancelar un CFDI de manera extemporánea va del 5% al 10% del monto de cada comprobante .

Para no ser multado, la cancelación debe realizarse dentro del plazo establecido y a través del portal oficial del SAT. El contribuyente debe seleccionar el motivo de cancelación correspondiente —por ejemplo, error en la relación o que la operación no se llevó a cabo— y, en ciertos casos, adjuntar documentación que lo justifique.

Cumplir con los tiempos y requisitos evita sanciones y mantiene en regla la situación fiscal ante la autoridad.

SV