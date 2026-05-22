Cecilia Flores, la madre buscadora, denunció este viernes que ha recibido amenazas de autoridades de Jalisco para no continuar con la búsqueda del presunto crematorio clandestino que localizaron hace unos días en Lagos de Moreno.

La activista señaló que las autoridades buscan desacreditar el trabajo del colectivo y minimizar el trabajo que realizan.

"Una forma de querer evadir la realidad de las autoridades es querer desmentir a las madres buscadoras. El rancho que encontramos para Lagos de Moreno, Jalisco es un crematorio, lo pueden ver en las redes sociales la difusión que les hemos dado, fotografías, videos, ahora las autoridades quieren desmentir que no es un crematorio, que no había personas reclutadas y una forma de hacerlo es empezar a amenazar y amedrentar a las madres" , afirmó en un video difundido en sus redes sociales.

La dirigente señaló que el hecho de que ella no vaya a la búsqueda programada para este fin de semana no significa que esta actividad vaya a concluir.

"Hay madres que necesitan estar buscando a sus desaparecidos en Lagos de Moreno, en Guadalajara, hay personas que tienen la certeza de que ahí pueden estar sus familiares porque se encontraron credenciales, teléfonos y vestimentas que ellos identifican", añadió.

Flores advierte que autoridades jaliscienses minimizan los hechos

Finalmente dijo que no se puede ocultar la verdad y "tapar el sol con un dedo", se tienen que darse cuenta de la realidad que se está viviendo. Señaló que las autoridades quieren ocultar la verdad de lo que se está destapando, manipular la información a su conveniencia para hacer ver que todo está bien, que todo está mejor y que no está pasando nada.

"No es verdad, nada está bien, cada día hay más desaparecidos, más ejecutados, más madres buscadoras, nos están amenazando, nos están amedrentando con tal de que ya no sigamos con la búsqueda en esos lugares y no sigamos visibilizando la realidad de lo que está pasando", añadió.

Yo sé cómo palpita el corazón de una madre que tiene un hijo desaparecido, por eso, a pesar de las amenazas, a pesar de los intentos de la autoridad, en este caso de Jalisco, para minimizar nuestro hallazgo en Lagos de Moreno, nos mantenemos firmes apoyando a las víctimas.

No hay… pic.twitter.com/5l98S8aY7l— Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) May 22, 2026

Añadió que no hay oportunidad para rendirse porque si no los buscan los colectivos nadie más lo hará.

"Yo sé cómo palpita el corazón de una madre que tiene un hijo desaparecido, por eso, a pesar de las amenazas, a pesar de los intentos de la autoridad, en este caso de Jalisco, para minimizar nuestro hallazgo en Lagos de Moreno, nos mantenemos firmes apoyando a las víctimas", escribió en su cuenta de X.

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AO