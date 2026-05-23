La Cámara de Diputados vivió un intercambio de estampas del álbum Panini del Mundial 2026

La pasión por el futbol no conoce protocolos estrictos. Ayer viernes 22 de mayo de 2026, la Cámara de Diputados se transformó en una auténtica sede mundialista.

Aficionados, coleccionistas y legisladores se dieron cita en el Palacio Legislativo de San Lázaro con un solo objetivo en mente: intercambiar las figuras repetidas del codiciado álbum Panini del Mundial 2026.

El evento fue convocado por Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

A través de sus redes sociales, el líder parlamentario invitó al público en general a sumarse a esta dinámica gratuita, argumentando que nadie debe quedarse fuera de la fiesta del balompié.

Como respuesta, desde temprana hora, decenas de personas llegaron a la sede legislativa ubicada en la CDMX cargadas con sus listas de faltantes y fajos de estampas para hacer los trueques.

Todos buscaban a las grandes estrellas de la FIFA para completar sus preciadas colecciones antes del silbatazo inicial del torneo, el próximo 11 de junio.

¿Cómo funcionó la dinámica en San Lázaro?

Para ingresar a este inusual evento de intercambio, los interesados debieron cumplir con un proceso de registro que garantizó el orden dentro del recinto.

La convocatoria exigía llenar un formulario en línea, el cual fue compartido previamente en las plataformas digitales del diputado organizador.

En dicho registro, los asistentes debían proporcionar datos básicos como su nombre completo, entidad federativa de procedencia e incluso su selección favorita para ganar la copa.

En punto de las 10:00 horas, las puertas se abrieron sin restricciones de edad. Personas jóvenes y adultos vivieron lo que los propios asistentes describieron como una verdadera "fiesta mundialista".

Sobre eso, el medio FOX Sports publicó un video de lo que se vivió.

��������CÁMARA DE DIPUTADOS VIVE AMBIENTE MUNDIALISTA CON INTERCAMBIO DE ESTAMPAS 2026



✌️��El legislador Ricardo Monreal convocó a un intercambio masivo de estampas en el Palacio de San Lázaro (CDMX), donde la dinámica, abierta a todo el público, se dio en un ambiente de… pic.twitter.com/TZQjudpXvh — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 22, 2026

El reto del álbum más grande de la historia

Llenar el libro de colección de este año no es una tarea sencilla para ningún fanático. Debido a la histórica expansión del torneo a 48 selecciones participantes, la edición actual cuenta con 980 estampas.

Esta cifra récord ha provocado que completar la colección sea un verdadero reto tanto logístico como económico para los seguidores mexicanos.

Diversos expertos y coleccionistas estiman que, sin el apoyo de los intercambios masivos, el costo de comprar sobres hasta obtener todas las figuras podría ascender a varios miles de pesos.

Por ello, iniciativas gratuitas como la realizada en la Cámara de Diputados resultan un alivio para los bolsillos de los fanáticos.

Además, representan una oportunidad para fomentar la convivencia social en la antesala del torneo que organizan de manera conjunta México, Estados Unidos y Canadá.

La política se rinde ante el balón

No es la primera vez que los políticos mexicanos abren las puertas de los recintos legislativos para apoyar el coleccionismo deportivo.

Hace cuatro años, figuras como el propio Ricardo Monreal y la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez organizaron jornadas similares en el Patio del Federalismo del Senado de la República.

Mientras el país se prepara para recibir la justa deportiva a partir del próximo 11 de junio en sedes como el Estadio Ciudad de México y el Estadio Guadalajara, los mexicanos ya viven la emoción del torneo, una estampa a la vez.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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