La tarjeta del Banco del Bienestar es el único medio para recibir los apoyos económicos de los programas para el Bienestar, por lo que en caso de extravío o robo es fundamental actuar de inmediato para proteger el dinero y comenzar el trámite de reposición.

Reporta de inmediato el extravío o robo

El primer paso es llamar al Banco del Bienestar al 800-900-2000. Ahí deberás seleccionar la opción 2, correspondiente a robo o extravío. El personal solicitará datos como tu CURP y credencial del INE para verificar tu identidad y proceder al bloqueo de la tarjeta.

Al finalizar la llamada, se te proporcionará un folio que debes conservar, ya que será necesario para dar seguimiento al proceso. También puedes solicitar el bloqueo directamente en una sucursal.

Contacta tu programa para seguimiento

Después de hacer el reporte, es necesario comunicarte con la dependencia del programa al que perteneces. Para pensiones, Sembrando Vida y Madres Trabajadoras, está disponible el teléfono 800 639 42 64.

En el caso de becas, la atención se brinda en oficinas y módulos presenciales. Para La Escuela Es Nuestra, el contacto es por correo electrónico, mientras que Jóvenes Construyendo el Futuro ofrece orientación en el número 079. Cada programa indicará los pasos a seguir para la reposición.

Recoge tu nueva tarjeta y protege tus datos

Una vez que la nueva tarjeta esté lista, recibirás instrucciones sobre cuándo y dónde recogerla. Es importante resguardar el plástico en un lugar seguro y nunca compartir tu NIP, ya que esto protege tus recursos durante todo el proceso.

Actuar con rapidez no solo evita el uso indebido de tu dinero, sino que agiliza la entrega de tu nueva tarjeta para que continúes recibiendo tu Pensión Bienestar sin contratiempos.

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