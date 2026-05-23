INAPAM dará beneficio de casi 16 mil pesos para los adultos mayores que cumplan este requisito

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) confirma el acceso a un pago de utilidades y prestaciones laborales que alcanza casi los 16 mil pesos en total.

Este beneficio económico exige estar inscrito formalmente en el programa de Vinculación Productiva y haber laborado un mínimo de 60 días durante el año fiscal anterior.

Los beneficiarios tienen como fecha límite el 30 de mayo para reclamar este derecho ante sus empleadores sin perder ninguna de sus otras ayudas sociales. Este esquema transforma radicalmente la manera en que los adultos mayores perciben sus ingresos, pues suma beneficios de ley a las pensiones que ya cobran habitualmente.

¿Cómo solicitar el apoyo Bienestar de 15 mil 900 pesos con la tarjeta INAPAM 2026?

Los beneficiarios que reciben 15 mil 900 pesos cada dos meses son aquellos que están inscritos a la Pensión Bienestar de adultos mayores (da un pago bimestral de seis mil 400 pesos) y además forman parte de la Vinculación Productiva de la Personas Adultas Mayores (pago mensual de mínimo nueve mil 500 pesos), el cual busca promover empleos remunerados que generen un ingreso extra para las personas de 60 años de edad en adelante.

¿Qué es el programa de Vinculación Productiva del INAPAM?



El programa de Vinculación Productiva del INAPAM permite a las personas de 60 años o más reincorporarse al mercado laboral formal en todo el país, garantizando condiciones dignas, horarios flexibles y salarios justos. A través de este sistema estratégico, las empresas contratan a los adultos mayores por hora, jornada o proyecto, lo que genera automáticamente el derecho irrenunciable a recibir el Reparto de Utilidades (PTU) entre el 1 de abril y el 30 de mayo.

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Los trabajadores que cumplen el requisito de antigüedad acceden a montos que oscilan entre los 9 mil y los 15 mil 900 pesos , una cifra que incluye prestaciones acumuladas como el aguinaldo proporcional y el seguro médico. Para obtener el dinero, los interesados deben presentar su credencial vigente del INAPAM, una identificación oficial y comprobar su registro activo directamente en los módulos del instituto.

El requisito oculto que asegura tu pago

Muchos beneficiarios desconocen que la credencial del INAPAM por sí sola no genera este depósito bancario, sino que funciona exclusivamente como la llave maestra para activar el registro en el programa laboral. Los adultos mayores necesitan acudir presencialmente a los módulos de vinculación con su tarjeta vigente para formalizar su estatus como trabajadores activos ante las autoridades correspondientes.

Quienes omiten este paso fundamental o mantienen su credencial vencida enfrentan bloqueos automáticos en el sistema que detienen el trámite de inmediato y ponen en riesgo su dinero. Las autoridades recomiendan verificar la vigencia del documento y actualizar los datos personales antes de solicitar el pago de las utilidades en los departamentos de recursos humanos de sus respectivos centros de trabajo.

Compatibilidad total con la Pensión del Bienestar

Un temor constante entre los adultos mayores radica en la posibilidad de perder sus apoyos gubernamentales al generar ingresos adicionales, pero la legislación actual protege sus derechos de forma integral. El esquema de Vinculación Productiva opera de manera completamente independiente y resulta cien por ciento acumulable con la Pensión para el Bienestar y los servicios médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Los beneficiarios suman estos ingresos extraordinarios a sus depósitos bimestrales sin sufrir penalizaciones, recortes o cancelaciones sorpresivas en sus cuentas bancarias. Esta compatibilidad financiera fortalece significativamente la economía de miles de familias mexicanas que enfrentan los retos de la inflación actual y buscan maximizar su poder adquisitivo.

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Fechas límite y errores comunes al cobrar

El calendario fiscal marca el 30 de mayo como la fecha límite improrrogable para que las empresas entreguen las utilidades a sus trabajadores, incluidos los adultos mayores del programa INAPAM. Un error muy frecuente consiste en esperar un depósito automático en la tarjeta del Banco del Bienestar, cuando en realidad el pago lo realiza directamente la empresa empleadora en la cuenta de nómina del trabajador.

Los especialistas financieros sugieren contactar de inmediato al departamento de recursos humanos de la compañía donde laboraron el año pasado para confirmar el monto exacto y la fecha programada de la transferencia. Actuar con anticipación evita contratiempos legales, agiliza los procesos administrativos y asegura que el dinero llegue íntegro a los bolsillos de quienes lo ganaron con su esfuerzo diario.

JM