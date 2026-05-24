La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) comenzó la aplicación de su examen de admisión en línea para nivel licenciatura, proceso que se realizará del 23 de mayo al 10 de junio de 2026 para más de 200 mil aspirantes.

Cada participante contará con un máximo de tres horas para responder 120 preguntas mediante una plataforma digital supervisada por inteligencia artificial, la cual grabará y monitoreará toda la sesión para detectar posibles irregularidades.

Para ingresar, los aspirantes deben acceder al navegador seguro LockDown Browser al menos 15 minutos antes de la hora asignada. Este sistema restringe funciones de la computadora para evitar trampas y garantizar la transparencia durante la evaluación.

Acciones que pueden provocar la cancelación del examen

La UNAM informó que la prueba podría anularse si los aspirantes incurren en prácticas consideradas como fraude o violaciones al reglamento de aplicación.

Entre las principales causas de cancelación se encuentran:

Suplantación de identidad.

Hablar con otras personas durante el examen.

Compartir contenido de la prueba en redes sociales.

Capturar fotografías, grabar o transcribir preguntas del examen.

Difundir información del examen en chats o plataformas digitales.

Conductas prohibidas durante la prueba

Además de las acciones consideradas como fraude, la universidad estableció restricciones específicas que deberán respetarse durante toda la evaluación.

Los aspirantes tienen prohibido:

Utilizar celulares, tabletas, relojes inteligentes o dispositivos electrónicos externos.

Usar audífonos o diademas.

Salir del campo visual de la cámara.

Cubrir o desactivar la cámara y el micrófono.

Taparse parcialmente el rostro con cabello, manos, gorras o lentes oscuros.

Leer las preguntas en voz alta.

Desviar constantemente la mirada fuera de la pantalla.

La inteligencia artificial del sistema detectará cualquier comportamiento sospechoso y reportará incidencias a supervisores humanos, quienes posteriormente revisarán las grabaciones y evidencias junto con personal autorizado de la Dirección General de Administración Escolar.

Materiales permitidos para presentar el examen

La convocatoria establece que únicamente se permite utilizar:

Dos hojas blancas.

Lápiz número 2 o ½.

Goma.

Sacapuntas.

Al concluir el examen, las hojas deberán destruirse frente a la cámara como parte de los protocolos de seguridad implementados por la universidad.

¿Cuándo salen los resultados?

La Universidad Nacional Autónoma de México informó que los resultados del Concurso de Selección para Ingreso a Licenciatura 2026 estarán disponibles a partir del próximo 17 de julio de 2026 mediante el portal oficial de la DGAE.

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