INAPAM: ¿Los beneficiarios recibirán aguinaldo en 2026?

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) cuenta con distintos programas para apoyar a este grupo etario en México. Uno de estos es el de Vinculación Productiva, el cual busca reincorporar a este sector al mercado laboral y ofrecer alternativas de ingreso. Entre las preguntas que más se hacen sobre el mismo, destacan aquellas que tienen que ver con la posibilidad de que los beneficiarios de este programa reciban aguinaldo de cara a las celebraciones de Navidad a finales de este año 2026.

El programa de Vinculación Productiva se centra en promover trabajos remunerados y actividades voluntarias para personas de 60 años o más, de acuerdo con su experiencia, oficio o habilidades. Para ello, el INAPAM tiene una relación con empresas interesadas en contratar adultos mayores, fomentando así su inclusión social y laboral.

Las empresas deben ofrecerles capacitación empresarial para sensibilizar sobre la inclusión de adultos mayores; y además, el servicio de vinculación se da con compañías que reconocen su experiencia.

¿El programa de Vinculación Productiva incluye aguinaldo para los adultos mayores?

Aunque el INAPAM no otorga directamente un aguinaldo a sus beneficiarios, ya que no se trata de un esquema de pensión, es importante señalar que las personas adultas mayores que son contratadas de manera formal a través del programa de Vinculación Productiva sí pueden recibir este ingreso adicional a fin de año. De acuerdo con la información oficial del programa, las empresas participantes deben otorgar las prestaciones de ley, entre las cuales se incluyen el aguinaldo para 2026, el pago de vacaciones por cumplir un año trabajado y la seguridad social.

Las empresas colaboradoras deben ofrecer:

Sueldo base

Prestaciones de ley

Contratos por hora, jornada, proyecto o servicios

En algunos casos, prestaciones superiores a lo que marca la ley

Por otro lado, quienes participan en el sistema de empacado voluntario no generan antigüedad ni prestaciones, ya que se trata de una actividad de carácter social.

Requisitos para integrarse al programa de Vinculación Productiva del INAPAM

Las personas interesadas deben cumplir con estos requisitos:

Tener 60 años o más

Presentar credencial INAPAM y una identificación oficial vigente

Llenar una solicitud de inclusión social

Participar en una entrevista con promotores y con las empresas vinculadas

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