Los pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) recibirán por adelantado el depósito correspondiente a junio de 2026. El pago llegará incluso antes que otros apoyos federales y antes que las pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuyos depósitos se realizarán al comenzar junio.

Aquí te compartimos cuándo caerá el pago y cuáles son las fechas más importantes del calendario para lo que resta del año.

ISSSTE adelanta pago de junio 2026

El ISSSTE confirmó que el depósito de junio será liberado desde el lunes 29 de mayo, de acuerdo con el calendario oficial de pagos publicado por la dependencia para 2026.

Con este adelanto, millones de jubilados podrán disponer de su pensión antes de concluir mayo, una medida que se aplica de forma habitual cuando las fechas coinciden con fines de semana o ajustes administrativos.

Fechas de pago ISSSTE para 2026

Enero: viernes 2 de enero

Febrero: viernes 30 de enero

Marzo: viernes 27 de febrero

Abril: viernes 27 de marzo

Mayo: miércoles 29 de abril

Junio: lunes 29 de mayo

Julio: lunes 29 de junio

Agosto: jueves 30 de julio

Septiembre: viernes 28 de agosto

Octubre: miércoles 30 de septiembre

Noviembre: jueves 29 de octubre

Aguinaldo: primera quincena de noviembre

Diciembre: viernes 27 de noviembre

ISSSTE

Pensionados del IMSS cobrarán después

En contraste, quienes reciben pensión del IMSS tendrán que esperar un poco más, ya que el depósito de junio está programado para el lunes 1 de junio de 2026.

El monto depositado depende de factores como semanas cotizadas, salario registrado y régimen bajo el cual se otorgó la pensión.

Calendario de pagos IMSS 2026

Enero: viernes 2

Febrero: martes 3

Marzo: lunes 2

Abril: miércoles 1

Mayo: lunes 4

Junio: lunes 1

Julio: miércoles 1

Agosto: lunes 3

Septiembre: martes 1

Octubre: jueves 1

Noviembre: lunes 2

Diciembre: martes 1

IMSS

¿Qué hacer si no cae tu pensión?

Aunque normalmente los depósitos se reflejan sin problemas, las autoridades recomiendan revisar la cuenta bancaria el mismo día del pago. Si el dinero no aparece, es importante reportarlo cuanto antes.

Si eres pensionado del IMSS

Llama al 800 623 23 23 y selecciona la opción 3 para atención a pensionados.

También puedes acudir a la Subdelegación o Unidad de Medicina Familiar más cercana para verificar el estatus del pago y solicitar la aclaración correspondiente.

Si recibes pensión del ISSSTE

Acude a un módulo de atención al derechohabiente para presentar el reporte y solicitar revisión del depósito.

También puedes utilizar el Buzón Virtual de Atención a Derechohabientes o comunicarte al 55 4000 1000 para levantar un reporte telefónico.

Las autoridades recomiendan planear con anticipación las visitas al banco, especialmente para quienes acostumbran retirar dinero directamente en ventanilla, ya que durante los días de depósito suele registrarse alta afluencia de personas.

EE