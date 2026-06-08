Este lunes se conmemora el Día del Estado Libre y Soberano de Jalisco, una fecha que data del lejanísimo 1823, en la cual el Gobierno de Jalisco propone fomentar la identidad estatal con actividades culturales, cívicas y recreativas en los distintos municipios.

Sin embargo, la festividad trae consigo una duda recurrente entre todos los trabajadores jaliscienses: ¿este día se paga al doble si toca cubrir el turno?

¿Aplicará o no el pago doble este 8 de junio?

La respuesta corta es no dado que la legislación laboral mexicana establece pagos adicionales únicamente cuando un trabajador presta servicios durante un día de descanso obligatorio reconocido por la ley.

Como junio no contempla ningún día festivo nacional en la Ley Federal del Trabajo, trabajar el 8 de junio se considera una jornada ordinaria para la mayoría de los empleados del país.

Por ello, quienes laboren este lunes recibirán su salario normal, salvo que exista alguna prestación adicional pactada directamente con su empresa o institución.

Gobierno de Jalisco confirma actividades normales

A través de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), el Gobierno de Jalisco informó que este lunes 8 de junio no será considerado como día de descanso y que las actividades escolares se desarrollarán con normalidad en los planteles de educación básica. Además, las recaudadoras estatales y otras dependencias mantendrán sus horarios habituales.

La autoridad estatal explicó que la decisión busca garantizar la continuidad del ciclo escolar 2025-2026 y permitir que docentes concluyan evaluaciones y programas académicos. También forma parte de los ajustes realizados ante la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Ahora, aunque algunos trabajadores pueden tener condiciones particulares establecidas en contratos colectivos, reglamentos internos o acuerdos sindicales, este 8 de junio no existe una obligación general de otorgar descanso ni de pagar salarios extraordinarios.

Puntos clave

El 8 de junio no es un día de descanso obligatorio en la Ley Federal del Trabajo.

No corresponde pago doble ni triple por trabajar en esta fecha.

Las escuelas de educación básica operan con normalidad en Jalisco.

Las oficinas y recaudadoras estatales mantienen actividades habituales.

La medida fue confirmada por el Gobierno de Jalisco y la Secretaría de Educación Jalisco.

Así, pese a la conmemoración histórica del aniversario de Jalisco, este 8 de junio transcurre como un día laboral normal para la mayoría de los trabajadores. La principal aclaración es que no existe fundamento en la Ley Federal del Trabajo para exigir un pago doble por laborar en esta fecha, por lo que las percepciones salariales se mantienen sin cambios para el sector privado y para la mayor parte del sector público.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AO





