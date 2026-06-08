El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México reportó el aseguramiento de una embarcación en la que, además de cinco personas, tripulaban 800 kilos de cocaína .

La unidad marítima fue interceptada a 195 millas náuticas de las costas de Guerrero por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

X / @SEMAR_mx

X / @GabSeguridadMX

Con esta acción, según declaró la Semar, se logra el debilitamiento de la estructura financiera y operativa de organizaciones delictivas y se evita que 1.6 millones de dosis de droga lleguen a las calles . El organismo de seguridad pública, sin embargo, no declaró quiénes fueron los detenidos ni a qué organizaciones criminales pertenecen, del mismo modo que no se ofrecieron detalles sobre la procedencia o el destino de la sustancia ilícita .

El Gabinete de Seguridad declaró que, en lo que va de la presente Administración, encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, suman más de 72 toneladas de cocaína aseguradas en la mar .

Dos decomisos en dos días

La Semar encontró 29 bultos con un total de mil 360 kilogramos de cocaína en el Pacífico mexicano , según informó la dependencia el pasado domingo 7 de junio.

El decomiso tiene un valor de 283 millones de pesos, con lo que se elaborarían unas 2.6 millones de dosis de la droga, de acuerdo a un comunicado conjunto de Semar, SSPC y FGR.

La información indicó que el hallazgo se concretó mediante patrullajes y vigilancia marítima en la franja costera cerca de la localidad de Boca Chica, en el municipio de Tecpan de Galeana, Guerrero, sin que hubiera personas arrestadas.

Los bultos fueron trasladados al puerto de Acapulco a bordo de una unidad aérea de la Armada de México, y quedaron a disposición de las autoridades para abrir una investigación y determinar su peso ministerial.

Con información de EFE y SUN.

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FF