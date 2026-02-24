INAPAM: Cómo obtener una despensa gratis y cuáles son los requisitos

Ante el incremento sostenido en los precios de productos de la canasta básica, distintas autoridades han reforzado programas de apoyo alimentario dirigidos a sectores en condición de vulnerabilidad, particularmente a personas adultas mayores. En este escenario, la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) se mantiene como un documento clave para acceder a diversos beneficios, entre ellos apoyos en especie como despensas.

Si bien el INAPAM no cuenta con un programa nacional único de entrega de canastas alimentarias, en el Estado de México se implementa una estrategia local que permite a adultos mayores con credencial vigente acceder a una despensa gratuita , siempre que cumplan con los lineamientos establecidos.

El beneficio forma parte del programa “Nutrición para todos”, impulsado por el gobierno municipal de Ixtapaluca, en coordinación con instancias estatales de asistencia social.

La estrategia está dirigida a personas que habitan en ese municipio y que enfrentan condiciones económicas adversas. Aunque contempla a diversos sectores, los adultos mayores figuran entre los grupos prioritarios.

El registro, validación y logística de entrega se realiza con acompañamiento del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM), instancia que participa en la integración del padrón de beneficiarios.

¿Quiénes pueden acceder a la Canasta Alimentaria 2026?

De acuerdo con información oficial del municipio, la Canasta Alimentaria 2026 está dirigida a personas que vivan en Ixtapaluca y se encuentren en alguna situación de vulnerabilidad, como:

Adultos mayores.

Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.

Personas con discapacidad.

Habitantes de zonas con rezago social.

La selección se realiza con base en un padrón previamente integrado y conforme a las reglas de operación del programa.

Requisitos para adultos mayores

En el caso específico de las personas adultas mayores, es indispensable cumplir con los siguientes requisitos:

Estar inscrito en el padrón del programa “Entrega de apoyos de despensa de canasta alimentaria (Nutrición para todos)”.

Respetar los plazos establecidos para el registro y entrega de documentos.

Aceptar las disposiciones legales y administrativas previstas en las reglas de operación.

Presentar identificación oficial vigente, ya sea credencial para votar o credencial del INAPAM.

Comprobar domicilio dentro del municipio de Ixtapaluca.

Las autoridades municipales recomiendan acudir directamente a las oficinas correspondientes para conocer fechas de inscripción, así como verificar la documentación requerida, ya que el beneficio está sujeto a disponibilidad presupuestal y cumplimiento de criterios sociales.

Calendario de entregas en 2026

El calendario tentativo contempla seis entregas a lo largo del año:

16 de abril

15 de junio

17 de agosto

15 de octubre

14 de diciembre

Con este esquema, autoridades estatales y municipales buscan mitigar el impacto del encarecimiento de alimentos en los hogares con mayores carencias y reforzar la seguridad alimentaria de adultos mayores.

Además de este tipo de apoyos locales, la credencial del INAPAM permite acceder a descuentos en alimentos, transporte, servicios médicos y actividades culturales en distintas entidades del país, por lo que se recomienda a las personas mayores de 60 años tramitarla y consultar el directorio oficial de beneficios vigente.

