Pensión Bienestar y otros programas que tienen registro en febrero 2026

Durante febrero de 2026, el Gobierno de México mantiene abiertos distintos procesos de registro para programas sociales dirigidos a personas adultas mayores, mujeres, estudiantes y jóvenes deportistas. Entre ellos destacan la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar, cuyos periodos de inscripción se desarrollan en módulos instalados en todo el país.

La Secretaría del Bienestar informó que los registros se realizan conforme a un calendario organizado por orden alfabético del primer apellido, con el propósito de agilizar la atención y evitar aglomeraciones. Las convocatorias forman parte de la estrategia federal para ampliar la cobertura de apoyos económicos y fortalecer el ingreso de sectores considerados prioritarios.

Programas con registro activo en febrero

Pensión para Personas Adultas Mayores

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores está dirigida a mujeres de 60 años cumplidos y hombres de 65 años en adelante. El apoyo económico vigente en 2026 es de 6 mil 400 pesos bimestrales, depositados de manera directa en la tarjeta del Banco del Bienestar.

El registro se realiza de manera presencial en módulos distribuidos en todo el territorio nacional, generalmente en un horario de 10:00 a 16:00 horas. Las personas interesadas deben presentar identificación oficial vigente, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio no mayor a seis meses y un número telefónico de contacto. En caso de requerir representante auxiliar, también se solicita documentación de la persona designada.

Pensión Mujeres Bienestar

Este programa está dirigido a mujeres de entre 60 y 64 años, como una medida para fortalecer su autonomía económica antes de integrarse a la pensión universal. El monto establecido para 2026 es de 3 mil 100 pesos bimestrales.

Al igual que la pensión para adultos mayores, el trámite es presencial y se realiza en los módulos del Bienestar conforme al calendario oficial. Las autoridades recomiendan consultar previamente la fecha correspondiente según la letra inicial del apellido.

Ambos programas cuentan con registros activos del 16 al 22 de febrero de 2026 en todo el país. Este periodo fue establecido con base en el calendario oficial de la Secretaría del Bienestar, que organiza la atención por orden alfabético de apellidos para facilitar el flujo en módulos.

Otros apoyos con convocatorias abiertas

Además de las pensiones del Bienestar, durante este mes permanecen vigentes procesos de inscripción para distintos programas federales:

Beca Benito Juárez 2026: orientada a alumnas y alumnos de nivel medio superior inscritos en planteles públicos. El apoyo consiste en 1 mil 900 pesos bimestrales y el trámite debe realizarse en línea, a través de la plataforma oficial, con fecha límite al 27 de febrero.

Boxeando por la Paz 2026: iniciativa enfocada en jóvenes boxeadores profesionales, que contempla un respaldo mensual de 9 mil 582 pesos, además de afiliación al IMSS. El registro también se lleva a cabo por internet y permanece habilitado hasta el 28 de febrero.

Vivienda Bienestar 2026: mecanismo de preinscripción digital impulsado por la Conavi, mediante el cual las familias pueden postularse para acceder a subsidios de hasta 600 mil pesos destinados a soluciones habitacionales. El proceso continúa activo conforme al calendario oficial de febrero.

Las personas incorporadas a las pensiones del Bienestar permanecen atentas a la difusión del calendario oficial de pagos correspondiente al bimestre marzo-abril de 2026. Dicho cronograma será dado a conocer por la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, mediante los canales institucionales, incluidas conferencias informativas y plataformas digitales oficiales.

Como ocurre de manera habitual, la entrega de los recursos comienza en los primeros días del mes posterior al cierre del registro y se organiza con base en la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario.

Asimismo, la dependencia pone a disposición herramientas digitales para facilitar el proceso, entre ellas el sistema “Ubica tu módulo Bienestar”, disponible en su portal oficial. Esta plataforma permite consultar la localización de los módulos de atención por entidad y municipio, lo que agiliza y orienta a la ciudadanía en la realización del trámite.

YC