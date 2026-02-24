SEP suspende clases antes de concluir febrero

Estudiantes de educación básica en México tendrán un descanso de tres días consecutivos esta semana, de acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) correspondiente al ciclo escolar 2025-2026.

La suspensión de clases está programada para el viernes 27 de febrero debido a la Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), reunión mensual en la que directivos y docentes revisan avances académicos y definen estrategias pedagógicas. Al coincidir con viernes, el receso se extiende al sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo, días inhábiles habituales, por lo que las actividades escolares se reanudarán el lunes 2 de marzo.

Este ajuste forma parte de los 185 días lectivos establecidos en el calendario oficial y aplica para preescolar, primaria y secundaria, tanto en escuelas públicas como en planteles privados incorporados a la SEP. Cabe precisar que el viernes no es un día de descanso obligatorio para trabajadores en general, ya que se trata de una actividad interna del sistema educativo.

El receso coincide con el periodo de Cuaresma, etapa de 40 días de preparación espiritual previa a la Semana Santa, durante la cual en distintas comunidades del país se realizan prácticas como la abstinencia de carne los viernes, el consumo de platillos tradicionales —entre ellos pescado, lentejas, tortitas de camarón y capirotada— así como celebraciones religiosas y viacrucis.

Aunque la suspensión de clases no tiene un origen religioso, la coincidencia en el calendario ofrece a muchas familias la oportunidad de organizar actividades de convivencia o participar en tradiciones propias de la temporada.

Tras este fin de semana largo, el siguiente periodo vacacional para estudiantes será el de Semana Santa, programado del 30 de marzo al 10 de abril de 2026 . El calendario completo puede consultarse en el portal oficial de la SEP para verificar fechas y posibles ajustes locales.

