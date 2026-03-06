INAPAM: 3 carnicerías del Edomex con descuentos para adultos mayores

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) es un organismo público del Gobierno de México cuyo objetivo es promover el bienestar y mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores en el país. Entre sus principales funciones se encuentra impulsar acciones que permitan a este sector de la población acceder a productos y servicios básicos que contribuyan a una vida digna.

Te puede interesar: INAPAM: Conoce qué supermercados ofrecerán descuentos a adultos mayores durante marzo

Para ello, el instituto otorga la tarjeta INAPAM, un documento que permite a sus beneficiarios obtener descuentos y beneficios especiales en diversos establecimientos , así como en servicios relacionados con transporte, salud, educación y alimentación.

Uno de los elementos clave para una alimentación balanceada es la carne; sin embargo, su costo puede representar una dificultad para algunas personas adultas mayores.

Ante esta situación, el INAPAM contempla descuentos especiales en diversas carnicerías del Estado de México, con el objetivo de facilitar el acceso a este alimento y contribuir a una mejor nutrición para este sector de la población, ya que busca apoyar la economía de las personas adultas mayores, quienes en muchos casos dependen de ingresos limitadas. Con estos descuentos, se pretende que puedan adquirir alimentos de calidad sin afectar su presupuesto.

Carnicerías del Edomex con descuentos para adultos mayores

De acuerdo con el Directorio de Beneficios con INAPAM 2026, distintos establecimientos del Estado de México se han incorporado a esta iniciativa, ofreciendo precios preferenciales a quienes presenten su credencial vigente.

Aunque las promociones pueden variar según el comercio, en la mayoría de los casos los descuentos van aproximadamente del 5% al 15% sobre el total de la compra, dependiendo del tipo de corte o de la cantidad adquirida.

Entre algunas de las carnicerías participantes se encuentran:

Carnicería El Rincón del Sabor – Toluca

Carnes y Cortes La Tradición – Metepec

Carnes Selectas El Buen Corte – Naucalpan

Sabor de Rancho Carnicerías – Cuautitlán Izcalli

Casa de Carnes El Álamo – Nezahualcóyotl

Las autoridades recomiendan que, antes de realizar la compra, los beneficiarios consulten directamente con el establecimiento el porcentaje de descuento disponible, ya que las condiciones pueden variar entre comercios.

También puedes leer: INAPAM y Farmacias Similares lanzan descuento en medicamentos para adultos mayores

Para acceder al beneficio, las personas adultas mayores únicamente deben presentar su credencial INAPAM en buen estado y con los datos legibles. Además, es importante considerar que el porcentaje de descuento puede cambiar dependiendo del establecimiento participante y del tipo de producto adquirido.

Con este tipo de iniciativas, el INAPAM busca ampliar los beneficios para las personas adultas mayores y facilitar su acceso a productos básicos que contribuyan a una alimentación adecuada.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP