Transportistas de Amotac planean Paro Nacional, esto sabemos

Los transportistas afiliados a la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas AC (Amotac), aunque sin fecha confirmada, aseguraron que sigue en marcha el plan para hacer un paro nacional.

La información sale a la luz luego de que en redes sociales y diversos medios confirmaran hipotéticos bloqueos y movilizaciones programadas, lo cual sembró dudas entre diversos transportistas y muchos usuarios de carreteras.

Piden no difundir fechas falsas

La Amotac ha pedido no caer en la difusión de noticias y fechas falsas. Por medio de sus redes sociales, la organización del Estado de México (Edomex) dio a conocer que aún está por revelar la fecha oficial, y pidió que no cedan ante la información falsa que puede encontrarse en redes sociales.

Por lo que se sabe a día de hoy, no hay fecha programada para llevar a cabo la protesta.

Dentro de una de sus publicaciones, la Amotac dio a conocer la siguiente información oficial:

“Amotac no ha definido ninguna fecha para realizar manifestación nacional. Les invitamos a seguir nuestras cuentas oficiales para mayor seguridad y evitar confusiones”.

La organización reiteró que la manifestación si está programada, pero señaló finalmente que aún no cuentan con una fecha.

¿Por qué sucede la manifestación? Esto es lo que debes conocer

De acuerdo con la versión de los transportistas, se busca un diálogo con las autoridades del Gobierno del Estado de México (Edomex). Sin embargo, también han señalado que hasta el día de hoy no han recibido una respuesta oficial de las autoridades. Además han señalado que han enviado solicitudes formales mediante oficios que han quedado, también, sin respuesta.

“Amotac reitera que buscamos el diálogo, pero el Gobierno del Edomex no ha aceptado buscar el diálogo mediante oficios emitidos”, dieron a conocer al público en un comunicado.

La petición, para no difundir más información falsa, ha sido realizada especialmente a los transportistas y ciudadanía con el fin de evitar más confusión dentro y fuera de la Amotac, acerca de la fecha, bloqueos o cierres carreteros que aún están programados.



CA

