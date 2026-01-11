¿Cuántos días de vacaciones te corresponden, según la ley?

El periodo vacacional decembrino llegó a su fin con la llegada del nuevo año 2026, no obstante, miles de trabajadores en México ya esperan otro momento de descanso. En este contexto surge la duda de cuántos días de vacaciones corresponden por ley.

Para responder esta pregunta, la reforma conocida como Vacaciones Dignas cobra relevancia, pues esta modificó de manera sustancial los derechos de descanso en el país.

De acuerdo con la reforma a la Ley Federal del Trabajo, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el objetivo principal de este cambio fue garantizar periodos de descanso más amplios y acordes con estándares internacionales.

Según la International Labour Organization (ILO), el descanso efectivo es un componente clave para la salud física, mental y la productividad de las personas trabajadoras, por lo que ampliar los días de vacaciones contribuye al bienestar general.

¿Qué cambió con la reforma de vacaciones dignas?

Antes de la reforma, el primer año solo otorgaba 6 días de vacaciones. Con la reforma, desde el primer año corresponden 12 días de descanso.

A partir del segundo año, las vacaciones aumentan 2 días por cada año trabajado.

Este incremento anual se mantiene hasta llegar a 20 días en el quinto año.

Después del quinto año, el aumento es de 2 días adicionales por cada cinco años de antigüedad.

La ley establece que al menos 12 días deben disfrutarse de forma continua.

El resto de los días puede acordarse entre trabajador y empleador.

¿Cuántos días de vacaciones te corresponden según tu antigüedad?

La Ley Federal del Trabajo establece una tabla clara que permite identificar cuántos días de vacaciones corresponden según los años trabajados. Durante el primer año, el derecho es de 12 días. En el segundo año, aumenta a 14 días y continúa creciendo de forma gradual hasta llegar a 20 días en el quinto año.

A partir del sexto año y hasta el décimo, el periodo vacacional es de 22 días. Entre los 11 y 15 años de servicio corresponde un total de 24 días, mientras que quienes acumulan entre 16 y 20 años tienen derecho a 26 días. El aumento continúa hasta alcanzar 32 días para quienes superan los 31 años de antigüedad.

Según análisis de la ILO, este esquema acerca a México a las recomendaciones internacionales en materia de descanso laboral, aunque todavía existen retos en su correcta aplicación y supervisión.

Con esta reforma, las vacaciones dejan de ser un beneficio limitado y se consolidan como un derecho fundamental que reconoce el esfuerzo y la permanencia de las personas trabajadoras a lo largo del tiempo.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

