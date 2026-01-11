Como parte de las acciones que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) promueve para contribuir al bienestar de las personas en edad avanzada en México se encuentra el programa de Vinculación Productiva, a través del cual estas personas pueden reintegrarse a la vida laboral formal y, por lo tanto, obtener prestaciones de ley como el aguinaldo y vacaciones.

Teniendo en cuenta sus habilidades, oficios y experiencia profesional, las personas con la credencial pueden integrarse a alguna de las empresas participantes, lo que les da derecho a prestaciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo (LFT) como un sueldo base. Las contrataciones pueden ser por hora, jornada o por proyecto.

¿Cómo unirse al programa de Vinculación Productiva del Inapam?

El registro para el programa de Vinculación Productiva es gratuito y se realiza en los módulos oficiales del Inapam, en donde se deben entregar unos documentos y llenar una solicitud de inclusión social.

Luego de este proceso, se realiza una entrevista con un promotor, quien evalúa habilidades y experiencia laboral. Posteriormente, se presentan las vacantes disponibles y, si alguna es del interés del solicitante, se agenda una entrevista con la empresa contratante.

Los requisitos generales son contar con la credencial Inapam y cumplir con los requisitos que solicite la empresa, la cual, podría llegar a requerir documentos adicionales.

En resumen, el proceso es así:

Se llena la solicitud de inclusión social Se desarrolla la entrevista con el promotor de Vinculación Productiva Se selecciona la oferta de actividad productiva o voluntaria que sea del interés de la persona adulta mayor Asistir a la entrevista con la empresa correspondiente

Recuerda que para hacer el trámite es necesario acudir presencialmente a los módulos de Vinculación Productiva del Inapam, en un horario de 8:00 a 15:00 horas. Puedes consultar los módulos disponibles en la sección "Acciones y Programas" del sitio web del Inapam .

Con este programa, el Inapam pretende fomentar la inclusión de los adultos mayores en la sociedad. Cabe decir que con la credencial del instituto, los adultos mayores tienen acceso a múltiples descuentos en comercios, los cuales pueden consultarse en el Directorio de Beneficios con credencial Inapam vigente.

Asimismo, la credencial Inapam acredita la identidad de una persona, por lo que resulta útil para acceder a los programas sociales del Gobierno Federal, como la Pensión Bienestar.

