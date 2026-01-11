Domingo, 11 de Enero 2026

Embajada de EU en México advierte de barreras flotantes en el río Bravo

La Embajada estadounidense emitió esta advertencia en una publicación en sus redes sociales, la cual muestra un video con las boyas dispuestas a lo largo del río 

Por: EFE

“Si intentas cruzar el río Bravo, encontrarás barreras flotantes y vigilancia constante”, subrayó la representación diplomática. AP / ARCHIVO

La Embajada de Estados Unidos en México advirtió este domingo de la instalación de “barreras flotantes” en el río Bravo para impedir la migración ilegal en el territorio estadounidense, por lo que, alertó “el muro en la frontera sur no está solo en tierra”.

“Si intentas cruzar el río Bravo, encontrarás barreras flotantes y vigilancia constante”, subrayó la representación diplomática sobre este muro flotante edificado con boyas color naranja en los más de 800 kilómetros de longitud sobre el caudal de este afluente, frontera natural entre ambos países, que limita con Texas y el estado mexicano de Tamaulipas.

La Embajada estadounidense emitió esta advertencia en una publicación en sus redes sociales, la cual muestra un video con las boyas dispuestas a lo largo del río mientras suena la canción ‘Down by the riverside’ de Willie Jones.

     

También en este mensaje señaló que “cada milla de la frontera está reforzada para detener cruces ilegales entre puertos de entrada”, por lo que exhortó, a quienes intenten cruzar, regresar a su país de origen y no poner su vida en riesgo.

“Serás detenido y deportado. #NiLoIntentes”, remarcó la publicación.

De acuerdo con la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, este “muro flotante” es financiado con fondos contenidos en el “gran y hermoso proyecto de ley” del presidente Donald Trump y que además es parte de la estrategia del Gobierno estadounidense de frenar el cruce ilegal de migrantes y el tráfico de drogas.

Sin embargo, activistas en defensa de los migrantes han calificado esta barrera acuática como una “trampa mortal”, ya que puede causar graves heridas a quienes intenten traspasarlas. 

