Las aerolíneas mexicanas Volaris y Viva Aerobús informaron este jueves que deberán realizar ajustes en su operación durante los próximos días debido a una actualización obligatoria de software en gran parte de los aviones de la familia Airbus A320, una medida ordenada a nivel global por el fabricante europeo y la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (EASA, por sus siglas en inglés).

La disposición, que responde a motivos estrictos de seguridad, exige que las aerolíneas mantengan temporalmente en tierra algunos de sus equipos mientras se aplican las actualizaciones instruidas por Airbus.

Ambas compañías advirtieron que la medida podría ocasionar retrasos y cancelaciones durante el fin de semana , aunque aseguraron que trabajan de manera coordinada con las autoridades aeronáuticas para mitigar afectaciones a los pasajeros.

Volaris anticipa afectaciones entre 48 y 72 horas

En un comunicado, Volaris señaló que comenzará de inmediato la actualización del software en toda su flota A320, proceso que —según estimó— se completará entre sábado y domingo. La aerolínea reconoció que este ajuste provocará cancelaciones y retrasos en rutas nacionales e internacionales durante las siguientes 48 a 72 horas , pero aseguró que posteriormente regresará a la normalidad operativa.

La compañía informó que actualizará en tiempo real la información de sus vuelos a través de sus canales digitales y que ofrecerá alternativas de reprogramación sin costo para los pasajeros afectados. Estos cambios podrán gestionarse vía el sitio web oficial, en la sección Mis Reservas, o mediante su canal de atención por WhatsApp.

Volaris pidió a sus usuarios revisar el estatus de su vuelo antes de acudir al aeropuerto y lamentó los inconvenientes derivados de una situación que —subrayó— afecta a miles de aeronaves en todo el mundo. Asimismo, reafirmó que su principal prioridad es la seguridad de clientes y tripulación.

X/@viajaVolaris

Viva Aerobús operará con ajustes temporales mientras define alcance de la medida

Por su parte, Viva Aerobús confirmó haber recibido la notificación oficial de Airbus, así como la directiva de aeronavegabilidad emitida por EASA. La aerolínea detalló que la orden implica actualizar el software de uno de los sistemas de sus aviones A320, lo que obligará a que algunas aeronaves permanezcan en tierra por un periodo breve aún por definir.

La compañía señaló que trabaja de la mano con Airbus y autoridades aeronáuticas para agilizar el proceso lo más posible y minimizar las repercusiones en los itinerarios. Adelantó que, conforme avance la implementación, informará puntualmente a los pasajeros sobre los vuelos afectados y ofrecerá soluciones y alternativas para la reprogramación de sus viajes.

Viva Aerobús reiteró que la seguridad “es y seguirá siendo” su prioridad, y agradeció a los usuarios la comprensión ante una disposición que impacta a aerolíneas en todo el mundo. La empresa pidió a los viajeros mantenerse atentos a su sitio web, vivaerobus.com, y a sus canales oficiales, donde se publicarán notificaciones y cambios operativos.

X/@VivaAerobus

La actualización obligatoria forma parte de un procedimiento de seguridad internacional que involucra a operadores de aeronaves Airbus en distintos países. Aunque las aerolíneas mexicanas mantienen planes de acción para reducir afectaciones, ambas insistieron en la importancia de que los pasajeros verifiquen continuamente el estatus de sus vuelos y consulten las alternativas disponibles.

Tanto Volaris como Viva Aerobús aseguraron que continuarán informando oportunamente a medida que avance la implementación de la medida.

YC