Tarjeta INAPAM: Cuándo renovarla, beneficios y vigencia

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) es una institución gubernamental en México encargada de promover el bienestar y mejorar la calidad de vida de las personas de 60 años en adelante.

A través de diversos programas y servicios, la dependencia busca asegurar que este grupo poblacional acceda a apoyos y beneficios que impulsen su desarrollo integral y su participación activa en la sociedad.

Entre sus herramientas más importantes se encuentra la credencial del INAPAM, un documento que permite obtener descuentos en transporte, salud, alimentos, actividades culturales y recreativas. Gracias a esta tarjeta, las personas mayores pueden disfrutar de tarifas preferenciales y acceder a servicios a menor costo, lo que contribuye a su bienestar general.

¿Cuándo debe renovarse la tarjeta INAPAM ?

La credencial del INAPAM no cuenta con fecha de vencimiento ni requiere renovación periódica. Una vez que una persona mayor de 60 años tramita su tarjeta, puede utilizarla de manera permanente para recibir beneficios y descuentos, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

No obstante, aunque su vigencia es indefinida, se recomienda solicitar una reposición en casos específicos.

Reposición por daño o pérdida: Si la tarjeta se encuentra en mal estado o se extravía, se debe tramitar una reposición.

Actualización de datos personales: En caso de cambios en la información registrada, como nombre, fotografía o firma, es necesario solicitar una nueva credencial.

Los solicitantes deben tener 60 años cumplidos y presentar los siguientes documentos:

Acta de nacimiento legible.

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte vigente, cedula profesional, cartilla militar, carta de identidad emitida por la delegación o municipio donde reside).

CURP actualizado.

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (recibos de luz, agua, teléfono, predial o estado de cuenta bancario a nombre de quien solicita la credencial).

Teléfono de contacto de emergencia.

1 fotografía reciente, tamaño infantil, blanco y negro o a color, en papel fotográfico y con fondo blanco.

Una vez entregados estos documentos, la credencial se emite de forma inmediata en la mayoría de los casos. Recuerda que para tramitar la credencial debes acudir a los módulos INAPAM de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.

YC