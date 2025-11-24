Infonavit simplifica requisitos para obtener vivienda

Octavio Romero Oropeza, director del Infonavit, señaló que el instituto ha simplificado los requisitos para que los trabajadores puedan acceder a una vivienda.Durante la conferencia presidencial, explicó que quienes deseen solicitar un crédito ya no deberán alcanzar los mil 80 puntos. Ahora solo se requieren tres condiciones: ser derechohabiente, percibir entre uno y dos salarios mínimos y no contar con otro crédito hipotecario vigente."Modificamos los requisitos para el otorgamiento de los créditos hipotecarios. Antes era un problema, porque eran 25 o 30 requisitos; había que juntar, sumar, mil 80 puntos. La instrucción que nos dio la Presidenta fue que hiciéramos una simplificación muy importante, y la hicimos y ya prácticamente no hay requisitos."Hay tres condiciones: una condición, obvia, es que sean derechohabientes; la otra, que ganen entre uno y dos salarios mínimos; y la tercera, que no tengan crédito hipotecario vigente, es decir, que no tengan vivienda. Esas tres condiciones le dan a los derechohabientes la posibilidad de adquirir un crédito para adquirir una de estas viviendas".En Palacio Nacional, el titular del Infonavit señaló que a finales de este año se entregarán 4 mil 871 viviendas."Tenemos entregadas al día de hoy alrededor de mil 100 viviendas. Esto, ustedes pueden consultar, cualquier derechohabiente puede consultar esta información en estas páginas del Infonavit. Pero, bueno, 4 mil 871 viviendas se van a entregar este año"."Y a partir de enero y ya en adelante se van a incrementar el número de viviendas", destacó.SV