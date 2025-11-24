Infonavit simplifica requisitos para obtener vivienda

Octavio Romero Oropeza, director del Infonavit, señaló que el instituto ha simplificado los requisitos para que los trabajadores puedan acceder a una vivienda.

Durante la conferencia presidencial, explicó que quienes deseen solicitar un crédito ya no deberán alcanzar los mil 80 puntos. Ahora solo se requieren tres condiciones: ser derechohabiente, percibir entre uno y dos salarios mínimos y no contar con otro crédito hipotecario vigente.

"Modificamos los requisitos para el otorgamiento de los créditos hipotecarios. Antes era un problema, porque eran 25 o 30 requisitos; había que juntar, sumar, mil 80 puntos. La instrucción que nos dio la Presidenta fue que hiciéramos una simplificación muy importante, y la hicimos y ya prácticamente no hay requisitos.

"Hay tres condiciones: una condición, obvia, es que sean derechohabientes; la otra, que ganen entre uno y dos salarios mínimos; y la tercera, que no tengan crédito hipotecario vigente, es decir, que no tengan vivienda. Esas tres condiciones le dan a los derechohabientes la posibilidad de adquirir un crédito para adquirir una de estas viviendas".

A fin de año se entregarán casi 5 mil viviendas

En Palacio Nacional, el titular del Infonavit señaló que a finales de este año se entregarán 4 mil 871 viviendas.

"Tenemos entregadas al día de hoy alrededor de mil 100 viviendas. Esto, ustedes pueden consultar, cualquier derechohabiente puede consultar esta información en estas páginas del Infonavit. Pero, bueno, 4 mil 871 viviendas se van a entregar este año".

"Y a partir de enero y ya en adelante se van a incrementar el número de viviendas", destacó.

