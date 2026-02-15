IMSS: ¿Cómo registrar a tu esposo o esposa si estás asegurado?

Las personas aseguradas o pensionadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pueden registras como beneficiario a su esposa o esposo, para garantizarle el acceso a servicios médicos de salud gratuitos, incluyendo asistencia médica y de maternidad, así como atención quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria.

En su edición de enero de 2026 de la revista Familia IMSS, el instituto compartió cuáles son los documentos necesarios para el proceso y cómo se puede realizar de forma presencial o en línea.

¿Cómo registrar a tu pareja en el IMSS?

La Ley de Seguro Social, en su artículo 84, establece que la esposa o esposo del asegurado está amparado por el Seguro de Enfermedades y Maternidad, por ello, es importante registrarlos.

Uno de los requisitos fundamentales para ejecutar el trámite es que la persona asegurada o pensionada se encuentre vigente en sus derechos ante el IMSS y acredite el vínculo matrimonial.

El proceso puede realizarse presencialmente en la ventanilla de Control de Prestaciones o Servicios Técnicos de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) que corresponda al domicilio de la persona afiliada, en un horario matutino de 8:00 a 14:00 horas de lunes a viernes, y de 8:00 a 19:30 horas en unidades con ambos turnos.

No te pierdas: Presentan plataforma para ubicar módulos de vacunación contra el sarampión

Los documentos necesarios son:

Documento que contenga el NSS de la persona asegurada o pensionada.

Identificación oficial vigente con fotografía.

Acta de matrimonio (copia certificada o impresión del formato único obtenido en línea).

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses.

CURP.

Una fotografía tamaño infantil en blanco y negro o a color.

Por otro lado, la modalidad escritorio virtual se encuentra disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, en el portal https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/portal-web/portal/ .

Para hacer el trámite, deberás tener a la mano estos documentos:

CURP

Correo electrónico personas

RFC, certificado (.cer) y clave privada (.key) de su e.firma

Al hacer el proceso por medios digitales, es necesario presentarse al servicio de Control de Prestaciones de la UMF asignada para concluir el trámite, junto con los siguientes papeles:

Carátula de la Cartilla de Salud impresa

Fotografía reciente tamaño infantil en blanco y negro o a color

Identificación oficial vigente con fotografía

Con información de revista Familia IMSS número 76

Lee también: Colonias con más casos de sarampión en el Área Metropolitana de Guadalajara

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB