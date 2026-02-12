Jueves, 12 de Febrero 2026

¿Es posible enfermarse incluso si estoy vacunado contra el sarampión?

Autoridades sanitarias señalan que la vacunación es la medida más efectiva y segura para combatir el brote de sarampión que afecta a México

La aplicación de la vacuna contra el sarampión es segura y los efectos secundarios posteriores a su aplicación son mínimos. ESPECIAL/Canva

Autoridades sanitarias trabajan en el refuerzo de la vacuna del sarampión como una medida para frenar el brote que actualmente afecta a México, donde se registraron 2 mil 467 casos solo en los primeros cuarenta días de 2026.

La aplicación de la vacuna genera dudas entre la población, como los posibles efectos secundarios de aplicársela y si es posible contraer la enfermedad incluso después de completar el esquema.

¿Es posible enfermarse de sarampión incluso si estoy vacunado?

De acuerdo con la Clínica Mayo, aunque es poco común, algunas personas pueden contraer sarampión después de estar completamente vacunadas. Sin embargo, en este tipo de pacientes, los síntomas tienden a ser leves.

Las señales de sarampión pueden aparecer entre 10 y 14 días después del contagio e incluyen:

  • Fiebre
  • Congestión nasal
  • Irritación ocular
  • Manchas blancas dentro de la boca
  • Erupción cutánea, que comienza en el rostro y se extiende al resto del cuerpo.

Vacuna, la mejor forma de combatir el sarampión

Autoridades sanitarias señalan que la vacunación es la medida más efectiva y segura para combatir el brote de sarampión, puesto que es la forma más eficaz para prevenir el contagio del virus.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, la mayoría de los contagios en el último año se han presentado en personas que no tienen el esquema de vacunación completo.

La vacuna se recomienda especialmente para los niños de cero a nueve años, ya que es el grupo más afectado por la enfermedad durante el 2025 y el 2026, así como para personas menores de 49 años.

¿Cuáles son los efectos secundarios de la vacuna del sarampión?

La aplicación de la vacuna es segura y los efectos secundarios posteriores a su aplicación son mínimos:

  • Dolor o enrojecimiento en el sitio de aplicación, que puede durar de 48 a 72 horas y desaparecer con el paso de las horas.
  • Malestar general de dos a tres días posteriores a su aplicación (escurrimiento nasal, dolor de cabeza, tos o fiebre).
  • Aparición de sarpullido leve.

