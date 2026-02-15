Por la noche del pasado 14 de febrero, la Comisión Ambiental de la Megalópolis de la Ciudad de México (CAMe) publicó la suspensión de la Fase I de la contiengencia tras casi 48 horas continuas de su entrada en vigor, desde el pasado 13 de febrero. Hoy, te compartimos la calidad del aire en la capital del país tras el final de la medida.

Calidad del aire en CDMX 15 de febrero de 2026

La cuenta Calidad del Aire de la Ciudad de México publicó los datos desde su página de internet con las siguientes cifras:

El Índice AIRE Y SALUD se califica como MALO

Nivel de reisgo: Alto

Contminantes presentes en el ambiente: PM 10 y PM 2.5

Alcaldía Miguel Hidalgo: BUENO | Bajo | O3, NO2, SO2 y CO

Hospital General de México: BUENO | Bajo | O3, NO2, SO2 y CO

Ajusco Medio: BUENO | Bajo | O3, NO2, SO2, CO, PM 10 y PM 2.5

Pedregal: ACEPTABLE | Moderado | PM 2.5

Centro de Ciencias de la Atmósfera: ACEPTABLE | Moderado | PM 2.5

Alcaldía Benito Juárez: ACEPTABLE | Moderado | PM 2.5

Alcaldía Gustavo A. Madero: MALA | Alto | PM 10 y PM 2.5

Merced: MALA | Alto | PM 10 y PM 2.5

UAM Iztapalapa: MALA | Alto | PM 10 y PM 2.5

UAM Xochimilco: MALA | Alto | PM 2.5

Tláhuac: MALA | Alto | PM 10

Suspensión de la Fase I de la continegencia ambiental

La pasada noche del 14 de febrero, la CAMe informó la suspensión de la contingencia ambiental atmosférica por ozono y sus medidas (Hoy NO circula) a partir de las 20:00 horas, con fundamento en los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas en la ZMVM.

Los análisis de modelos de pronóstico meteorológico y de calidad del aire mostraron mejores condiciones para la dispersión de los contaminantes para este 15 de febrero, debido a los efectos del sistema anticiclónico presente en gran parte del territorio mexicao.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las autoridades ambientales de la Ciudad de México y del Estado de México, declararon que mantendrán vigilancia con respecto a la evolución de la calidad del aire y a las condiciones meteorológicas.

