El pasado 13 de febrero, el Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, presentó avances en la Ley Federal de Cine y Audiovisual.

Se trata de una iniciativa para una nueva ley cinematográfica que sustituirá a la legislación vigente desde 1992. De acuerdo con la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, el nuevo ordenamiento abandona la visión "mercantil" de la antigua norma y adopta un enfoque basado en derechos culturales, acceso democrático y pluralidad .

"La ley pasada surge en un contexto neoliberal donde tenía una visión de mercancía. Lo que se hizo en esta ley es trabajarla con fundamento en los derechos culturales", expuso.

Entre los cambios centrales destaca :

La garantía del 10 % de exhibición de cine nacional en salas, con revisiones semestrales y ajustes semanales en cartelera

Ampliar de siete a 14 días la permanencia mínima en pantalla para producciones mexicanas

El compromiso del Gobierno don el cine mexicano

Asimismo, se refuerza la promoción del cine nacional en plataformas digitales, las cuales deberán contar con una sección destinada a recomendar y mostrar la cartelera y programación mexicana.

La iniciativa incorpora por primera vez la obligación de conservar, restaurar, digitalizar y difundir el acervo audiovisual del país como parte del derecho a la memoria, bajo resguardo de la Cineteca Nacional .

También se establece en la ley el compromiso del Gobierno de México para garantizar el fomento al cine mexicano con incrementos progresivos presupuestales, así como la articulación de una política cinematográfica nacional en coordinación con estados y municipios para descentralizar la producción y exhibición.

"Con esta actualización pasamos del formato análogo a lo que implica ya una ley actual con la tecnología, con medidas justas para visibilizar el cine nacional, potenciarlo, pero también el derecho de las audiencias", concluyó la secretaria.

