Este martes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, reveló que Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, le informó que no tenía conocimiento del operativo en el que estuvieron involucrados dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

"La gobernadora de Chihuahua a mí me dijo que ella no tenía conocimiento de que se estuviera llevando alguna operación con agentes norteamericanos en campo", declaró el funcionario en conferencia de prensa.

Sus declaraciones se producen en medio de la investigación abierta por la Fiscalía General de la República (FGR) tras la muerte, el pasado 19 de abril, de dos integrantes de la CIA y dos mexicanos, después de un operativo antidrogas en Chihuahua, un caso que ya provocó la renuncia del fiscal estatal César Jáuregui.

García Harfuch insistió en diferenciar la cooperación con Estados Unidos del despliegue operativo en territorio mexicano.

"Más que una participación, como lo he mencionado en esta ocasión y en las anteriores, es un intercambio de información permanente", aseguró.

Colaboración con EU debe apegarse a la ley: Harfuch

Subrayó además que la colaboración en inteligencia es constante, pero debe apegarse a la ley.

"Siempre tenemos, es bienvenido el intercambio de información, pero es muy diferente tener un intercambio de información conforme lo marca la ley, a tener a gente operando en territorio", afirmó.

Sobre el caso de Chihuahua, reconoció que el Gobierno federal no tiene claridad total sobre la actuación de los agentes fallecidos.

"Nosotros, como lo hemos mencionado, no tenemos pleno conocimiento de qué estaban haciendo personas que obviamente lamentamos mucho, mucho su fallecimiento, pero eso ya lo determinará la propia Fiscalía General de la República", señaló.

Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, explicó que la intervención militar se limitó al apoyo solicitado por la fiscalía estatal para localizar un laboratorio clandestino en la sierra.

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"La Fiscalía del estado de Chihuahua solicitó apoyo al comandante de la 42 zona militar para ir a localizar este laboratorio a la sierra", detalló.

Añadió que los agentes estadounidenses no tuvieron contacto con el personal castrense.

"No ingresaron a ninguna instalación militar y tampoco, hablando de los agentes, tampoco tuvieron ningún contacto con el personal militar", sostuvo.

Sheinbaum insiste en que la investigación debe continuar

El caso ha intensificado el debate sobre la soberanía mexicana y la cooperación bilateral con Washington en materia de seguridad, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que la investigación debe continuar.

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OB